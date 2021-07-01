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Тюменский индустриальный университет включён в реестр Всероссийской Книги Почёта

1 июля 2021, 05:38
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тюменский индустриальный университет включён в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2021 года. Вуз получил свидетельство установленного образца и сертификат за активное участие в социально-экономическом развитии региона, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Включение ТИУ в реестр Всероссийской Книги Почёта — это, прежде всего, высокая оценка нашей деятельности региональными органами власти, независимыми, авторитетными государственными институтами. Это значит, что нас положительно воспринимают наши абитуриенты, поддерживают выпускники, ценят партнёры. В течение последних пяти лет в рамках программы развития университета вуз включился в реализацию ряда масштабных проектов развития региона. Новая стратегия университета также предполагает мероприятия, направленные на улучшение социально-экономической устойчивости нашего города и области», — прокомментировала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Формирование федерального реестра Всероссийской Книги Почёта осуществлялось совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти. В Книгу Почёта включены наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, способствующие социально-экономическому развитию своего города, региона, а также повышению эффективности своей отрасли.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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