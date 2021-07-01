Тюменская области лидирует в РФ по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0

Одно из перспективных направлений роста российской экономики — развитие экспорта. Об этом в ходе заседания Экспортного совета заявил руководитель проекта по координации региональных программ Акционерного общества «Российский экспортный центр» Олег Радионов.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта и рост предприятий-экспортеров. Поддержка экспортно ориентированных компаний, создание благоприятных условий и новых возможностей для развития внешнеторговой деятельности — приоритетные направления деятельности правительства региона.
«Без активного участия и совместной слаженной работы органов власти, инфраструктуры поддержки, общественных объединений бизнеса, образовательных учреждений и самих предпринимателей мы не сможем создать благоприятные условия и возможности для развития экспортной деятельности в Тюменской области», отметил Александр Моор.
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Тюменской области реализуется региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Показателем проекта является внедрение регионального экспортного стандарта 2.0. Состоит он из 15 инструментов, которые в совокупности являются комплексом мер, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе. В Тюменской области реализовано 89,1% экспортного стандарта — внедрено 11 из 15 инструментов. «Успешная реализация всех 15 инструментов позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и, как результат, увеличит число экспортеров и объем экспортной продукции», — отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.