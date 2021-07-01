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Тюменская области лидирует в РФ по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0

1 июля 2021, 14:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
По внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 Тюменская область вышла не только в лидеры УФО по исполнению федерального показателя, но и России в целом, сообщает пресс-служба главы региона.

Одно из перспективных направлений роста российской экономики — развитие экспорта. Об этом в ходе заседания Экспортного совета заявил руководитель проекта по координации региональных программ Акционерного общества «Российский экспортный центр» Олег Радионов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта и рост предприятий-экспортеров. Поддержка экспортно ориентированных компаний, создание благоприятных условий и новых возможностей для развития внешнеторговой деятельности — приоритетные направления деятельности правительства региона.

«Без активного участия и совместной слаженной работы органов власти, инфраструктуры поддержки, общественных объединений бизнеса, образовательных учреждений и самих предпринимателей мы не сможем создать благоприятные условия и возможности для развития экспортной деятельности в Тюменской области», отметил Александр Моор.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Тюменской области реализуется региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Показателем проекта является внедрение регионального экспортного стандарта 2.0. Состоит он из 15 инструментов, которые в совокупности являются комплексом мер, способствующих активизации экспортной деятельности в регионе. В Тюменской области реализовано 89,1% экспортного стандарта — внедрено 11 из 15 инструментов. «Успешная реализация всех 15 инструментов позволит сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и, как результат, увеличит число экспортеров и объем экспортной продукции», — отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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