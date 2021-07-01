Ещё 2 организации включены в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области

Помимо этого, включенные в реестр поставщики социальных услуг могут получать компенсацию за оказанные услуги из областного бюджета. Это помогает развивать конкуренцию среди организаций, соответственно, повышать качество работы, а самим гражданам дает право выбора, куда обращаться за социальной помощью — в государственную или негосударственную организацию. В 2020 году негосударственным организациям из областного бюджета выплачена компенсация за оказанные социальные услуги на сумму 172,5 млн рублей. В 2021 году на указанные цели предусмотрено более 177 млн руб. Всего в реестр на данный момент включены 40 негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги (46% от общего количества поставщиков социальных услуг в Тюменской области). Все они предоставляют социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационаре. В соответствии с федеральным законодательством, включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. При этом как государственные, так и негосударственные поставщики должны соответствовать требованиям по качеству и безопасности оказываемых услуг, установленным федеральным и региональным законодательством.