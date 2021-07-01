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Ещё 2 организации включены в реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области

1 июля 2021, 09:53
Фото: сайт правительства Тюменской области
В первом полугодии 2021 года еще две НКО вошли в официальный реестр поставщиков социальных услуг, который ведет департамент соцразвития Тюменской области. Это индивидуальный предприниматель Горбунова Елена Николаевна и АНО «Штаб-квартира «серебряного» добровольчества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обе организации предоставляют социальные услуги на дому пожилым людям и инвалидам.

Учитывая то, что для включения в реестр негосударственные организации должны соответствовать тем же самым требованиям, которые предъявляются и к государственным поставщикам услуг, нахождение в реестре — это своеобразный «знак качества» для организаций, предоставляющих социальные услуги, в том числе на дому, полустационаре и стационаре.

Помимо этого, включенные в реестр поставщики социальных услуг могут получать компенсацию за оказанные услуги из областного бюджета. Это помогает развивать конкуренцию среди организаций, соответственно, повышать качество работы, а самим гражданам дает право выбора, куда обращаться за социальной помощью — в государственную или негосударственную организацию. В 2020 году негосударственным организациям из областного бюджета выплачена компенсация за оказанные социальные услуги на сумму 172,5 млн рублей. В 2021 году на указанные цели предусмотрено более 177 млн руб. Всего в реестр на данный момент включены 40 негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги (46% от общего количества поставщиков социальных услуг в Тюменской области). Все они предоставляют социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационаре. В соответствии с федеральным законодательством, включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. При этом как государственные, так и негосударственные поставщики должны соответствовать требованиям по качеству и безопасности оказываемых услуг, установленным федеральным и региональным законодательством.

Департамент социального развития Тюменской области настоятельно рекомендует гражданам при выборе поставщика социальных услуг ориентироваться именно на те организации, которые включены в официальный реестр, размещенный по ссылке.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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