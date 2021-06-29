«Умные недели» пройдут по всей России до конца лета

Площадки для выступлений не банальные. Например, в Калининграде лекцию читали в Музее Мирового океана, а в Краснодарском крае — в детском лагере под Анапой. Форматы встреч тоже разные — воркшопы, лекции, TedTalks, кейс-чемпионаты, иммерсивные лекции. Это позволяет преподносить информацию максимально доступно. Расписание «Умных недель» можно узнать в социальных сетях Российского общества «Знание».