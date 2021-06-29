«Умные недели» пройдут по всей России до конца лета

Posted 29 июня 2021, 08:12
Published 29 июня 2021, 08:12
Modified 30 ноября, 17:37
Updated 30 ноября, 17:37
«„Умные недели“ продлятся до конца августа, выступления состоятся в 60-ти регионах. Уже прошло более 150 встреч в 21 регионе страны — в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Крыму, в Белгородской, Волгоградской, Калужской, Архангельской и других областях», — уточнили в Российском обществе «Знание».
В программе «Умных недель» проработан широкий круг тем. В Чебоксарах рассказали об экспериментальной химии — инфохимии, в Ростове-на-Дону выступили географ и тревел-журналист, в Тамбове слушатели узнали о биомедицинских материалах, а в Старом Осколе танцевальный мастер-класс провел победитель проекта «Танцы на ТНТ» Юрий Летучий.
Площадки для выступлений не банальные. Например, в Калининграде лекцию читали в Музее Мирового океана, а в Краснодарском крае — в детском лагере под Анапой. Форматы встреч тоже разные — воркшопы, лекции, TedTalks, кейс-чемпионаты, иммерсивные лекции. Это позволяет преподносить информацию максимально доступно. Расписание «Умных недель» можно узнать в социальных сетях Российского общества «Знание».