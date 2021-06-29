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Posted 29 июня 2021, 08:12

Published 29 июня 2021, 08:12

Modified 30 ноября, 17:37

Updated 30 ноября, 17:37

«Умные недели» пройдут по всей России до конца лета

29 июня 2021, 08:12
В июне Российское общество «Знание» запустило проект «Умные недели». В рамках проекта эксперты, предприниматели и деятели искусства рассказывают студентам о науке, истории, лидерстве, архитектуре и многих других сферах, сообщили организаторы.

«„Умные недели“ продлятся до конца августа, выступления состоятся в 60-ти регионах. Уже прошло более 150 встреч в 21 регионе страны — в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Крыму, в Белгородской, Волгоградской, Калужской, Архангельской и других областях», — уточнили в Российском обществе «Знание».

В программе «Умных недель» проработан широкий круг тем. В Чебоксарах рассказали об экспериментальной химии — инфохимии, в Ростове-на-Дону выступили географ и тревел-журналист, в Тамбове слушатели узнали о биомедицинских материалах, а в Старом Осколе танцевальный мастер-класс провел победитель проекта «Танцы на ТНТ» Юрий Летучий.

Площадки для выступлений не банальные. Например, в Калининграде лекцию читали в Музее Мирового океана, а в Краснодарском крае — в детском лагере под Анапой. Форматы встреч тоже разные — воркшопы, лекции, TedTalks, кейс-чемпионаты, иммерсивные лекции. Это позволяет преподносить информацию максимально доступно. Расписание «Умных недель» можно узнать в социальных сетях Российского общества «Знание».

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#Общество#Новости#Образование#Лекции
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