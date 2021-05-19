Покупка квартиры в Москве для сдачи в аренду: на что обратить внимание

На 2020 год государство выделяет 453 026 рублей семьям, в которых есть хотя бы один ребёнок. Эти средства не могут быть обналичены, а решения по их распоряжению нужно согласовывать с Пенсионным фондом. В первую очередь ими можно частично возместить стоимость первичного или вторичного жилья. Рефинансировать ипотеку или же погасить сумму первого платежа. Нужно учитывать, что жильё должно быть оформлено поровну между всеми членами семьи, включая детей.