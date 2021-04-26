Бывший мэр Якутска пойдет в Госдуму с партией «Новые люди»

«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас её примеру следуют многие чиновники. Сардана – это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление», – отметил Алексей Нечаев.