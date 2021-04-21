Какие рискованные продукты предлагают российские банки вместо вкладов?

«Если тебе предлагают не однозначный вклад, а с какими-то допусловиями, то это уже сигнал о том, что тебя могут разводить. Обязательно нужно спокойно прочитать все пункты договора. Если тебя торопят, то это еще один сигнал. Лучше сразу отказаться от того в чем не разбираешься»,делится мнением Юрий.