Какие рискованные продукты предлагают российские банки вместо вкладов?

Posted 21 апреля 2021, 04:12
Published 21 апреля 2021, 04:12
Modified 30 ноября, 17:31
Updated 30 ноября, 17:31
Тюменка Ирина решила забрать свои деньги из банка, так как 3,5% по вкладу, по ее мнению, были достаточно низкими. Она посчитала, что лучше эти деньги в размере 3,2 млн рублей вложить во что-то другое. Она обратилась с просьбой к сотруднику банка подобрать ей другой вклад.
Очень разговорчивый специалист убедил ее, что их новый «вклад» под 10% стабильный и гарантированный шанс приумножить капитал.
«Прошло два года, для подрастающих внуков решили взять квартиру, но когда обратилась в банк, выяснилось, что средства хранятся не у них, а в страховой компании», — говорит Ирина.
Оказалось, два года назад, поверив на слово сотруднику банка, при заключении договора женщина не стала вчитываться в документы и не обратила внимание на то, с какой компанией подписывает договор и какой продукт оформляет.
В действительности она заключила договор инвестиционного страхования жизни. Почему-то сотрудник банка умолчал о рисках. В итоге по запросу ей вернули 3,3 млн рублей. Для сравнения, через два года стоимость квартиры, которую она хотела купить выросла значительно сильнее. Возможно вместо «выгодного вклад» ей стоило сразу купить квартиру.
Даже если бы она оставила деньги на вкладе под те же 3,5% доход был бы выше.
Приобретая полис не очень удачливой страховой компании, женщина стала инвестором и приняла риски, о которых ей никто не рассказал.
Финансовые учреждения продают различные услуги и продукты, и сами по себе они могут быть полезными в тех или иных обстоятельствах, но если вам не объяснили особенности и риски этого продукта — это мисселинг.
Чаще всего с этим сталкиваются неопытные, иногда пожилые люди, которые привыкли с доверием относиться к банкам.
«Ставки по банковским вкладам снижаются, человек ищет возможность сохранить доходность, к которой он привык раньше. Людям говорят, что предлагаемый им продукт — то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью»,объясняет эксперт Центрального банка Елена Шервуд.
Финучреждения в погоне за спросом на высокую доходность предлагают инвестиционные страховые продукты (инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни), облигации, векселя самого банка, акции, фонды и другое. Иногда предлагаются гибридные инвестиционные продукты: часть на вклад, а часть — инвестиции в инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), накопительное страхование жизни (НСЖ) или облигации.
Но главное, клиентам не объясняют, что инвестиционные продукты имеют высокий риск. В то время как все банковские вклады (как и деньги на счету) застрахованы Агенством страхования вкладов (АСВ) на сумму до 1,4 млн рублей, а значит более надежны.
Банка России зафиксировал резкий рост инвесторов на фондовом рынке в России. Только в 2020 году на нем появилось 5 млн новых клиентов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступая в декабре в Совете Федерации, предостерегала, что банки пользуются тем, что новые правила продажи инвестпродуктов неопытным инвесторам вступят в силу еще не скоро, и вводят клиентов в заблуждение.
«Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности»,заявила Эльвира Набиуллина.
Житель Тюмени Юрий В. рассказал, как отразил попытку известного банка предложить ему рискованный продукт.
Так менеджер банка позвонил Юрию и предложил «эксклюзивный» (поскольку он давний клиент банка), для него вклад с базовой ставкой всего 3%, но при одновременном оформлении программы ИСЖ, она сразу выросла бы до 4,5% годовых.
«Человек должен осознавать, в чем разница между сбережениями и инвестициями. Инвестиции могут принести дополнительный доход, но точно также они могут принести убытки. Причем, чем выше предложенный инвестиционный доход — тем выше риск, что инвестиция может оказаться убыточной. Рисковать нужно сознательно, не строя иллюзий и ложных ожиданий», — комментирует предложение эксперт Центрального банка России Елена Шервуд.
По словам Юрия, он не знаком с подобными продуктами, поэтому решил не рисковать и не уповать на добросовестность сотрудников банка.
«Если тебе предлагают не однозначный вклад, а с какими-то допусловиями, то это уже сигнал о том, что тебя могут разводить. Обязательно нужно спокойно прочитать все пункты договора. Если тебя торопят, то это еще один сигнал. Лучше сразу отказаться от того в чем не разбираешься»,делится мнением Юрий.
Эксперт Банка России Елена Шервуд предлагает перед заключением договора выполнить несколько простых пунктов, чтобы не попасть на уловки недобросовестных банковских работников.
Нужно получить от сотрудника финансовой организации ответы на 4 вопроса и попросить четко указать, где в договоре написано именно это:
Инвестиционные продукты являются легальными средствами вложения денег и предложение их приобрести не несет никакой ответственности. Поэтому доказать, что вам «впарили» эти продукты очень тяжело. Иногда судебные тяжбы могут привести к большим затратам, чем те средства, которые вы инвестировали. Важно изучить договор до того, как вы его подписали. И если уж вы решитесь на инвестирование — не забудьте сначала сформировать «подушку безопасности», неприкосновенную сумму, которая поможет вам в трудной ситуации, если доход от инвестирования окажется не таким, на который вы рассчитывали.