Тюменский юрист пытается обмануть бывшего работодателя на 22 млн рублей

Posted 15 апреля 2021, 04:42
Published 15 апреля 2021, 04:42
Modified 30 ноября, 17:31
Updated 30 ноября, 17:31
«Наш город» уже задевал тему нечистых на руку юристов, когда дело касалось незаконного отнятия бизнеса.
Хорошему, но не честному юристу действительно ничего не стоит помочь отобрать бизнес хозяина третьим лицам, но он может и самостоятельно завладеть активами через серые схемы и суды.
В Тюмени с проблемой столкнулся руководитель компании «Фэнси» Александр Горшкалев.
После неудачного суда с бывшим юристом его компании он обратился в прокуратуру и ФСБ, но силовики к этой истории не проявили пока никакого интереса.
Впрочем, история интересная. Предприниматель, чтобы купить для своей компании недвижимость у банкротящегося предприятия, благодаря своему юристу приобрел не недвижимость, а саму компанию с большими долгами. При этом бизнесмен оказался должен своему юристу за покупку этой компании.
Бывший юрист компании «Фэнси» Сергей Сирин подал иск на 21,9 млн рублей плюс проценты и госпошлина к своему бывшему начальнику Александру Горшкалеву.
Он требовал уплатить эти деньги по договору купли-продажи акций компании «Тюменьремстройбыт». Якобы Горшкалев купил у Сирина 936 акций компании за 21 996 000 рублей.
Суды нескольких инстанций Горшкалев проиграл, а его встречный иск суд оставил без внимания.
«Не согласившись с доводами истца, в ходе рассмотрения искового заявления в Центральном районном суде города Тюмени от ответчика 14.05.2020 поступило встречное исковое заявление о признании вышеуказанного договора недействительным, мотивированное тем, что сделка является притворной, заключена под влиянием обмана и существенного заблуждения», — говорится в решении суда от 22 января 2021 года.
Суд не принял доводов Горшкалева о том, что Сирин ввел его в заблуждение и воспользовался этим. Сейчас дело будет решаться в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Заседание назначено на 26 апреля 2021 года.
Кроме этого Горшкалев обратился в силовые и надзорные ведомства (копии обращений имеются в распоряжении редакции). В своем обращении Александр Горшкалев объясняет почему ситуация дошла до суда и какую роль в этом деле играет его бывший юрист Сирин.
В своем письме предприниматель говорит, что Сирин с 24 ноября 2015 года по 10 марта 2020 года работал юристом в принадлежащей ему компании ЗАО «Фэнси».
В 2018 году Горшкалев поручил ему, как своему поверенному организовать покупку здания по адресу Земляной вал, 10 в Тюмени. Но сложность заключалась в том, что здание принадлежало банкротящейся компании «Тюменьремстройбыт».
Сирин предложил схему приобретения недвижимости в обход торгов. По его плану Горшкалев должен был приобрести акции банкротившейся компании.
«В… [служебной] записке С. С. Сирин в частности указывает на нецелесообразность покупки недвижимости у АО «Тюменьремсторойбыт» с торгов … и предлагает приобрести ее с помощью покупки акций АО «Тюменьремстройбыт»,пишет он в своем заявлении в прокуратуру.
При этом был заключен предварительный договор, в котором прописывалось, что «акции приобретаются только при наличии у эмитента недвижимого имущества и отсутствия обременений в отношении этого имущества». Свою решимость покупатель подтвердил внесением средств на счет «Тюменьремстройбыта» для погашения его долгов.
Но видимо, такая сомнительная сделка не вызвала подозрений у Горшкалева. Более того Сирин убедил его, что безопасней будет сделку проводить через него.
Так 10 декабря 2018 года между ними было заключено два договора на покупку акций, каждый на половину акций компании «Тюменьремстройбыт». Но важно, что один из договоров был с открытой датой — этот момент сыграет решающую роль в этой истории.
В тот же день Горшкалев передал 22,9 млн рублей Сирину на покупку акций. 11 декабря Сирин перевел 17,8 млн рублей на счет владельца компании «Тюменьремстройбыт» некой Ю. В. Куманек.
Сам же Сирин приобрел эти акции по договору 7 декабря у Куманек.
Вторую половину акций Сирин и Горшкалев должны были приобрести только после того как у третьих лиц не останется претензий на недвижимость компании (напомним, «Тюменьремстройбыт» находилась в стадии банкротства).
И по законам жанра все пошло не по плану. Конкурсный управляющий «Тюменьремстройбыт» отказался использовать средства от Горшкалева в счет погашения долгов и передал недвижимость на которую рассчитывал предприниматель в счет погашения этих долгов другим лицам. Сделка сорвалась. Деньги за первую половину акций компания через Сирина вернула Горшкалеву.
Но на руках у Сирина остался договор на приобретение второй половины акций с открытой датой, в материалах дела он фигурирует как договор № 2. По словам Горшкалева используя его, он проставил дату 11 января 2019 года. Сам же приобрел вторую половину акций у Куманек.
«Тюменьремстройбыт» ликвидировали 6 декабря 2019 года. Сирин в начале 2020 года уволился из «Фэнси» и сразу подал в суд на Горшкалева. Апеллируя к договору № 2 от 11 января 2019 года, который по словам Горшкалева был составлен еще в 2018 году, требует боле 22 млн рублей.
Пока что суд не видит оснований для признания договора № 2 недействительным и подтверждает претензии Сирина к Горшкалеву.
Эксперты считают, что в этой ситуации Горшкалеву скорее всего не удастся законным путем разобраться с со своим бывшим юристом.
Алексей Деев, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и логистики, преподающий в ТюмГУ экономическую безопасность рассказал, что это типичная проблема в России, когда не чистые на руку юристы «минируют» договоры своих руководителей — владельцев крупного бизнеса.
Основной причиной такого поведения юристов он назвал отсутствие в России института деловой репутации.
«Почему отсутствует институт деловой репутации? Потому что: А) специалистов слишком много… Б) Нет механизмов трансляции деловой репутации. В развитых странах механизмы трансляции обеспечивают различные объединения с одной стороны, и гласность публичных судебных процессов, с другой стороны. Там существует определенный пиар этой профессии», — рассказывает эксперт.
В России же нет большого интереса к судебным делам, да и гласность последнее время под большим прессингом. Кроме того, по мнению эксперта, нет профессиональных, дееспособных ассоциаций, которые давали бы о своих работниках объективную информацию. В большинстве своем это просто коммерческие организации.
«[Они] про недостатки своих юристов рассказывать не будут, второй момент корпоративные юристы тем более — их биография, профессиональный путь никак не отслеживаются только если резюме, и только если засветились в громком процессе, и служба безопасности при устройстве на работу умудрилась провести качественную проверку. Для предпринимателя довериться юристу — все равно, что заложить мину замедленного действия под свой бизнес»,рассказывает Алексей Деев.
Какие есть решения для предпринимателей, чтобы не повторить судьбу Александра Горшкалева?
Эксперт видит два пути:
Эксперт отметил, что данных по таким мошенничествам и каких-либо крупных исследований в России просто нет. Поскольку это не выгодно множеству юридических компаний, а жертвы редко, когда фигурируют в публичном поле.
«Когда человека, обманул юрист, то с точки зрения нашего менталитета — общественного сознания и предпринимательской культуры виноват отнюдь не юрист плохой, а виноват тот, кто позволил себя обмануть… проблема системная»,считает Деев.
При этом он не отрицает того факта, что такие дела нужно выносить в общественную плоскость и чем раньше, тем лучше. Сейчас же, по мнению эксперта, факт публичности говорит об исчерпании пострадавшей стороной всех возможностей для защиты бизнеса.
Алексеей Деев дал красочное описание ситуации, когда руководитель чрезмерно кому-то доверяет.
«Генеральная доверенность — это сесть на бочку с порохом зажечь бикфордов шнур и ждать что случайный дождик его загасит»,пошутил эксперт.
Руководитель Комитета по юридическим вопросам и правовой защите бизнеса ТРО ООО «Деловая Россия» Степан Матаев согласен с Деевым, что проблема с нечистыми на руку юристами существует в России, но он все же склонен считать, что репутация для большинства специалистов права не пустой звук.
«Такие ситуации периодически возникают — это, конечно, позор для всего юридического сообщества, и надо чтобы само юридическое сообщество относилось непримиримо к таким ситуациям», — говорит эксперт.
По мнению Степана Матаева, важно чтобы профессиональное сообщество формировало цивилизованные стандарты и подходы к ведению юридической деятельности в России.
В любом случае такие дела, как считает эксперт нужно доводить до логического конца в правовом поле и не спускать на тормозах. Но здесь опять возникает ситуация, когда профессиональный юрист подготовился к таким тяжбам, и его не легко привлечь к ответственности.
«Да это тоже проблема, потому что вопросы для правоохранительных органов сложные…не доводят ситуацию до конца, не привлекают к ответственности, это тоже одна из проблем всего юридического сообщества», — говорит специалист.
И здесь Степан Матаев также солидарен с Алексеем Деевым — важно придавать огласке ситуацию, потому что все же большинству юристов важна репутация.
«Если это будет обсуждаться в юридическом сообществе в прессе, СМИ, то, наверное, он в дальнейшем не сможет такие вещи совершать, а для других это будет примером, уроком, что обращать внимание на похожие вопросы и самим не допускать подобного»,рассказывает Степан Матаев.
С точки зрения закона, есть попытки сообщества юристов ввести «адвокатскую монополию», но вопрос уже около 10 лет обсуждается в Минюсте и профессиональных группах, но решения с точки зрения законодательства пока нет.
«В Тюмени достаточно хорошо организованно юридическое сообщество, которое реагирует на такие вещи. В адвокатской палате мы принимаем жалобы на адвокатов, а, например, „Западно-Сибирская правовая плата“, которая принимает юридические компании, такого в принципе не возможно допустить, потому что здесь есть комиссия по этике, и кодекс этики, и мы на такие вещи реагируем», — резюмирует Степан Матаев.
Таким образом выбор юриста для компании или небольшого бизнеса становится не простым делом, много подводных камней в современных реалиях России, делает ведение бизнеса сверх рискованным предприятием.
А отсутствие деловой репутации не смущает многих специалистов, которые готовы ради наживы рисковать именем.