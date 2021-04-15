Тюменский юрист пытается обмануть бывшего работодателя на 22 млн рублей

«В Тюмени достаточно хорошо организованно юридическое сообщество, которое реагирует на такие вещи. В адвокатской палате мы принимаем жалобы на адвокатов, а, например, „Западно-Сибирская правовая плата“, которая принимает юридические компании, такого в принципе не возможно допустить, потому что здесь есть комиссия по этике, и кодекс этики, и мы на такие вещи реагируем», — резюмирует Степан Матаев.