Эксперты предупреждают о мнимой экономии от собственной котельной на крыше дома

«Котлам было более 10 лет, их нужно было менять. Мы несколько раз проводили собрания жильцов. Но они говорили, что это ваши проблемы, вы же управляющая компания. Но это их имущество, а управляющая компания сегодня — наемная организация, а завтра — нет. Мы им предлагали с помощью целевого сбора через фонд капитального ремонта компенсировать затраты на замену котлов… но люди не соглашаются. И мы с ними не продлили договор управления. Люди теперь пишут во все инстанции, что остались с неисправным котлом», — говорит гендиректор УК.