В Торгово-промышленной палате охарактеризовали важность семейного бизнеса в РФ

«Замечательно, что стартовала такая программа мы сами косвенно пытались привлечь детей но вот здесь будет такое грамотное обучение и для них я думаю будет интересно, будут даваться задания каждый месяц раз в неделю, будут подводиться итоги каждый месяц», - сообщил Валентина Ким, гиректор ООО «Шоколадная студия».