nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 апреля 2021, 02:43

Published 2 апреля 2021, 02:43

Modified 30 ноября, 17:29

Updated 30 ноября, 17:29

В Торгово-промышленной палате охарактеризовали важность семейного бизнеса в РФ

2 апреля 2021, 02:43
В Торгово-промышленной палате России прошел запуск программу «100 надежд бизнеса», сообщили представители организации.

Она работает более 3 лет. В 2021 году акцент сместился в сторону семейного предпринимательства.

«Для того чтобы молодежь была заинтересована в бизнесе надо рассмотреть ту молодежь, которая бизнес каждый день видит чувствует ощущает рядом с собой - это дети наших семейных предпринимателей», - пояснила вице-президент Елена Дыбова.

Важно, чтобы дети могли прочувствовать работу своих родителей. Это позволит им эффективнее учиться быть предпринимателями.

По данным опросов ТПП, 71 процент молодёжи уже вносит свой вклад в семейное дело и имеет небольшой опыт работы в семейном бизнесе.

Программа обучения рассчитана до конца года. Участники получат необходимые знания: от финансовой грамотности до навыков самопрезентации.

«Замечательно, что стартовала такая программа мы сами косвенно пытались привлечь детей но вот здесь будет такое грамотное обучение и для них я думаю будет интересно, будут даваться задания каждый месяц раз в неделю, будут подводиться итоги каждый месяц», - сообщил Валентина Ким, гиректор ООО «Шоколадная студия».

Итоги программы «100 надежд бизнеса» подведут в декабре.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика