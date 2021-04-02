В Торгово-промышленной палате охарактеризовали важность семейного бизнеса в РФ

Posted 2 апреля 2021, 02:43
Published 2 апреля 2021, 02:43
Modified 30 ноября, 17:29
Updated 30 ноября, 17:29
Она работает более 3 лет. В 2021 году акцент сместился в сторону семейного предпринимательства.
«Для того чтобы молодежь была заинтересована в бизнесе надо рассмотреть ту молодежь, которая бизнес каждый день видит чувствует ощущает рядом с собой - это дети наших семейных предпринимателей», - пояснила вице-президент Елена Дыбова.
Важно, чтобы дети могли прочувствовать работу своих родителей. Это позволит им эффективнее учиться быть предпринимателями.
По данным опросов ТПП, 71 процент молодёжи уже вносит свой вклад в семейное дело и имеет небольшой опыт работы в семейном бизнесе.
Программа обучения рассчитана до конца года. Участники получат необходимые знания: от финансовой грамотности до навыков самопрезентации.
«Замечательно, что стартовала такая программа мы сами косвенно пытались привлечь детей но вот здесь будет такое грамотное обучение и для них я думаю будет интересно, будут даваться задания каждый месяц раз в неделю, будут подводиться итоги каждый месяц», - сообщил Валентина Ким, гиректор ООО «Шоколадная студия».
Итоги программы «100 надежд бизнеса» подведут в декабре.