Инвестиции в высокотехнологичные компании

После того, как Феликс Евтушенков АФК «Система» решил поставленные высшим руководством задачи, он сосредоточился на новых бизнес-проектах. Предприниматель не ограничивается только инвестициями в технологическую сферу. Он также активно участвует в жизни этих компаний, помогая им развиваться и достигать новых высот. Именно благодаря этому участию, а также навыкам и опыту в управлении, проекты, в которые вкладывает средства инвестор, могут быстро расти и развиваться, создавая новые технологические решения и улучшая жизнь многих людей.