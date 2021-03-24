Posted 24 марта 2021,, 17:37
Published 24 марта 2021,, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Феликс Евтушенков неоднократно подчеркивал, что будущее экономики находится в сфере высоких технологий. Именно поэтому он принял стратегическое решение о переориентации компании на инвестиции в эту сферу. Сегодня в портфеле АФК «Система» есть несколько значимых компаний, работающих в самых передовых областях — от искусственного интеллекта и больших данных до биотехнологий.
Одним из ярких примеров успешных инвестиций корпорации в высокотехнологичные компании, совершенных при участии топ-менеджера, является финансирование проектов в области искусственного интеллекта. Понимая, что AI играет все большую роль в современной экономике и обществе, бизнесмен содействовал привлечению капитала в ряд проектов, которые сегодня являются лидерами в этой области в России.
Кроме того, Евтушенков Феликс в период работы в АФК способствовал наращиванию инвестиций в развитие биотехнологий. Этот сектор на сегодняшний день является одним из самых перспективных и динамично развивающихся, и профильные активы корпорации уже успели занять в нем прочные позиции.
После того, как Феликс Евтушенков АФК «Система» решил поставленные высшим руководством задачи, он сосредоточился на новых бизнес-проектах. Предприниматель не ограничивается только инвестициями в технологическую сферу. Он также активно участвует в жизни этих компаний, помогая им развиваться и достигать новых высот. Именно благодаря этому участию, а также навыкам и опыту в управлении, проекты, в которые вкладывает средства инвестор, могут быстро расти и развиваться, создавая новые технологические решения и улучшая жизнь многих людей.
Этот подход к инвестициям позволяет влиять на решения компаний, помогая им оптимизировать свою работу и улучшать результаты. Это, в свою очередь, позволяет увеличивать стоимость своих инвестиций и получать значительную прибыль.
При этом Феликс Евтушенков ведет активную социальную деятельность, поддерживая различные общественные и благотворительные проекты. Он убежден, что успешный бизнес должен не только приносить прибыль, но и вносить вклад в общество, улучшая качество жизни людей.