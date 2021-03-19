Общественники из Нижнего Тагила познакомились с работой Тюменского МСЗ

«Очень своевременна и необходима была эта поездка на данный завод. Реально видно, что это настоящее производство, максимально автоматизированное, есть безусловно, и ручной труд, но максимально делается все без присутствия человека. Сам эффект, что порядка 43% уходит не на полигон, а на переработку. Я считаю, это огромный эффект, и для меня это одно из подтверждений, что такие заводы нужны в Нижнем Тагиле»,рассказывает общественник.