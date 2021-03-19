Общественники из Нижнего Тагила познакомились с работой Тюменского МСЗ

Posted 19 марта 2021, 13:22
Published 19 марта 2021, 13:22
Modified 30 ноября, 17:25
Updated 30 ноября, 17:25
Руководство Тюменского экологического объединения 19 марта провело экскурсию для общественников и ответило на острые вопросы.
Около двух десятков общественных активистов из Нижнего Тагила, соседней Свердловской области, приехали на мусоросортировочный завод в Тюмень оценить степень эффективности предприятия.
Знакомиться с тем, каким должен быть образцовый завод по сортировке твердых коммунальных отходов, общественники начали сходу. Главный инженер ТЭО Сергей Шишов подробно рассказал о технологическом процессе предприятия и этапах сортировки мусора.
«Наш город» делал подробный разбор всех процедур сортировки, начиная от выкинутого пакета в контейнер мусорной площадки, заканчивая сформированными кипами сырья для вторичной переработки.
Общественников из Нижнего Тагила волновало, сколько отсортированного мусора превращается в полезные фракции.
«Всего полезных компонентов, поступающих на завод, составляет 21,3% по массе. Отбирается 13,3% по массе, но по объему это составляет 43,1% от всего мусора. В составе отобранных компонентов пленка, ПЭТ, которые по весу небольшие, но занимают большой объем»,рассказывает Сергей Шишов.
Кроме этого, для тагильцев важен уровень зарплаты сотрудников на заводе. Об этом спросил вице-президент союза «Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил» Олег Полевщиков.
Сергей Шишов озвучил, что средняя зарплата в Тюмени на предприятии 34,8 тыс. рублей, у сортировщиков 31,1 тыс. рублей на руки.
Кроме этого, интересовались санитарно-защитной зоной предприятия, которая составляет 1 км, тогда как на полигонах она может быть 500 метров.
Это не первое межрегиональное мероприятие, когда гости прибывают на тюменский МСЗ. В начале недели специалисты «Тюменского экологического объединения» также встречали участников федерального марафона экспертных обсуждений Союза российских городов, где говорили о развитии и проблемах городских агломераций. МСЗ — это неотъемлемая часть развивающихся агломераций.
На предприятии отметили, что посетителям важно посмотреть на работу завода и разобраться, почему МСЗ — это базовая ступень для развития перерабатывающей отрасли. Экскурсанты стремятся лично увидеть, как здесь настроены процессы, какие возможности у подобных производств и для чего они нужны.
«Множество мифов существует о том, как организована работа с коммунальными отходами на мусоросортировочных заводах. Мы с радостью открываем двери посетителям и на личном примере показываем, что современное предприятие, которое соответствует законодательным нормам и технологическим стандартам, общественному запросу — это действительно экологичное и нужное для региона производство»,поделилась первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Мы обратились к одному из активных участников дискуссии из Нижнего Тагила вице-президенту союза «Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил» Олегу Полевщикову с просьбой оценить работу завода.
«Очень своевременна и необходима была эта поездка на данный завод. Реально видно, что это настоящее производство, максимально автоматизированное, есть безусловно, и ручной труд, но максимально делается все без присутствия человека. Сам эффект, что порядка 43% уходит не на полигон, а на переработку. Я считаю, это огромный эффект, и для меня это одно из подтверждений, что такие заводы нужны в Нижнем Тагиле»,рассказывает общественник.
По его словам, важно, что предприятие создает рабочие места — порядка 350 человек заняты на заводе. И зарплата, как он отметил, достойная.
Напомним, мусоросортировочный завод в Тюмени, который построен в 2018 году, по-прежнему остается в числе крупнейших аналогичных российских предприятий. Сегодня в области завершена подготовка всех инфраструктурных объектов и регион готовится «замкнуть» существующие потоки коммунальных отходов на трех мусоросортировочных заводах. Это значит, что отходы из населенных пунктов Тюменской области будут обработаны, полезные компоненты отправлены на переработку, а невостребованные фракции — безопасно утилизированы.