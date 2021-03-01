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Posted 1 марта 2021, 13:44

Published 1 марта 2021, 13:44

Modified 30 ноября, 17:29

Updated 30 ноября, 17:29

Сергей Катырин переизбран президентом ТПП России на пять лет

1 марта 2021, 13:44
В пятницу, 26 февраля, прошел восьмой съезд Торгово-промышленной палаты РФ, сообщает inkazan.ru.

Были подведены итоги деятельности за пять лет и определены дальнейшие задачи.

Одним из приоритетов в работе ТПП РФ является законотворческая деятельность. Также палата работает над поддержкой российских экспортеров на международных рынках.

«Мы, естественно, занимаемся медиацией, досудебным разбирательством, процедурами примирения», — заявил Сергей Катырин.

Ранее совет руководителей ТПП переназначил действующего президента организации на новый срок. Отмечается, что теперь палата будет уделять больше времени развитию цифровых сервисов, поддержке бизнеса в кризисной ситуации. На данный момент в стране работают 178 региональных и муниципальных торгово-промышленных палат. Представительства ТПП открыты в нескольких странах мира.

#Политика#Новости
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