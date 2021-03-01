Сергей Катырин переизбран президентом ТПП России на пять лет

Ранее совет руководителей ТПП переназначил действующего президента организации на новый срок. Отмечается, что теперь палата будет уделять больше времени развитию цифровых сервисов, поддержке бизнеса в кризисной ситуации. На данный момент в стране работают 178 региональных и муниципальных торгово-промышленных палат. Представительства ТПП открыты в нескольких странах мира.