Сергей Катырин переизбран президентом ТПП России на пять лет

Posted 1 марта 2021, 13:44
Published 1 марта 2021, 13:44
Modified 30 ноября, 17:29
Updated 30 ноября, 17:29
Были подведены итоги деятельности за пять лет и определены дальнейшие задачи.
Одним из приоритетов в работе ТПП РФ является законотворческая деятельность. Также палата работает над поддержкой российских экспортеров на международных рынках.
«Мы, естественно, занимаемся медиацией, досудебным разбирательством, процедурами примирения», — заявил Сергей Катырин.
Ранее совет руководителей ТПП переназначил действующего президента организации на новый срок. Отмечается, что теперь палата будет уделять больше времени развитию цифровых сервисов, поддержке бизнеса в кризисной ситуации. На данный момент в стране работают 178 региональных и муниципальных торгово-промышленных палат. Представительства ТПП открыты в нескольких странах мира.