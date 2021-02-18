Наличие поствакцинального иммунитета против нового коронавируса покажет тест

Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела, которые начинает вырабатывать иммунная система в ответ на попадание в организм вируса SARS-CoV-2. IgM можно обнаружить в крови не ранее чем через пять дней от появления симптомов. Наличие IgM к SARS-CoV-2 в отсутствие IgG может свидетельствовать о текущей инфекции COVID-19. Сочетание положительного результата IgM и IgG антител указывает на факт инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в недавнем прошлом и на то, что человек находится в процессе выздоровления. Если положительным оказался только тест на IgG антитела, это означает, что человек переболел коронавирусной инфекцией и сформировался иммунитет к SARS-CoV-2.