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Posted 18 февраля 2021, 09:26

Published 18 февраля 2021, 09:26

Modified 30 ноября, 17:25

Updated 30 ноября, 17:25

Наличие поствакцинального иммунитета против нового коронавируса покажет тест

Наличие поствакцинального иммунитета против нового коронавируса покажет тест

18 февраля 2021, 09:26
Фото: 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В России разгар прививочной компании против коронавирусной инфекции COVID-19. Прежде чем пройти вакцинацию, а тем более, если вы уже ее прошли, желательно сдать кровь для исследования на специфические антитела. «Наш город» опросил экспертов о формировании иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 после вакцинации.

«Наш город» уже подробно разбирал, как формируется иммунитет к новому коронавирусу, а также какие существуют антитела и когда они появляются.

Есть два основных типа антител, исследование которых помогает оценить иммунный статус пациента по отношению к COVID-19. Это анализ крови на наличие IgM и IgG антител.

Иммуноглобулины класса M (IgM) – ранние антитела, которые начинает вырабатывать иммунная система в ответ на попадание в организм вируса SARS-CoV-2. IgM можно обнаружить в крови не ранее чем через пять дней от появления симптомов. Наличие IgM к SARS-CoV-2 в отсутствие IgG может свидетельствовать о текущей инфекции COVID-19. Сочетание положительного результата IgM и IgG антител указывает на факт инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в недавнем прошлом и на то, что человек находится в процессе выздоровления. Если положительным оказался только тест на IgG антитела, это означает, что человек переболел коронавирусной инфекцией и сформировался иммунитет к SARS-CoV-2.

Эксперты медицинской компании ИНВИТРО рассказали, что в структуре вируса SARS-CoV-2 присутствует несколько антигенов.

Самыми иммуногенными, то есть вызывающими самый сильный ответ иммунной системы человека, являются два антигена — нуклеокапсидный (nucleocapside) и спайковый (spike).

«Тест на антитела к нуклеокапсидному белку SARS-CoV-2, по некоторым данным, может обладать большей чувствительностью на ранних стадиях инфекции, в то время как тест на антитела к спайковому белку SARS-CoV-2 позволяет судить о наличии протективного (защитного) иммунитета, который мог сформироваться после перенесенного заболевания или после вакцинации», — рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к м н, главный врач ИНВИТРО-Сибирь.

Большинство разрабатываемых против коронавируса вакцин в качестве антигена-мишени, на который потом начинают вырабатываться антитела, используют именно спайковый антиген SARS-CoV-2. Если человек после завершенного курса вакцинации хочет проверить наличие поствакцинального иммунного ответа, ему рекомендуется сдавать анализ крови именно на IgG антитела к S-антигену (тест № 1652) и не ранее, чем через 42 дня после введения первой дозы вакцины.

Каждый россиянин прошедший иммунизацию против COVID-19, через 42 дня может проверить выработался иммунитет к новому коронавирусу у него или нет.

В лаборатории ИНВИТРО, как мы уже сказали, делают тест на антитела к тем антигенам, которые отвечают за выработку иммунитета. В лаборатории пояснили — тест № 1652 «Антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определение. Оценка иммунитета до и после вакцинации».

Особой подготовки к тесту не требуется, кровь лучше сдавать через 4 часа после еды.

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#Технологии#Тюмень#Коронавирус#Новости#COVID-19#Тестирование#Иммунитет
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