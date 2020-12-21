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Posted 21 декабря 2020, 18:00

Published 21 декабря 2020, 18:00

Modified 30 ноября, 17:21

Updated 30 ноября, 17:21

Чиновники планируют выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет под опекой

21 декабря 2020, 18:00
Минтруд планирует выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет под опекой, сообщает ведомство.

На данный момент выплаты им не положены по закону.

«Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка этот вид помощи станет доступнее», - полагают чиновники.

По закону подобные дети находятся на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи. Предполагается, что выплаты поддержат малообеспеченные семьи, проект законопроекта проходит согласования.

Более того, в 2021 году семьям с детьми планируют выплатить 276 млрд рублей.

Социальные выплаты в размере 5 000 рублей семьям семьи с детьми до 8 лет стали поступать на счета тюменцев. Чиновники отмечают, что если в этом году семья уже получала единовременные или ежемесячные выплаты на детей, в этом случае расчёт будет сделан автоматически. В случае изменения реквизитов для оплаты, необходимо подать заявление на портале госуслуги или в ПФР.

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