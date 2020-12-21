Чиновники планируют выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет под опекой

Posted 21 декабря 2020, 18:00
Published 21 декабря 2020, 18:00
Modified 30 ноября, 17:21
Updated 30 ноября, 17:21
«Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка этот вид помощи станет доступнее», - полагают чиновники.
По закону подобные дети находятся на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи. Предполагается, что выплаты поддержат малообеспеченные семьи, проект законопроекта проходит согласования.
Более того, в 2021 году семьям с детьми планируют выплатить 276 млрд рублей.
Социальные выплаты в размере 5 000 рублей семьям семьи с детьми до 8 лет стали поступать на счета тюменцев. Чиновники отмечают, что если в этом году семья уже получала единовременные или ежемесячные выплаты на детей, в этом случае расчёт будет сделан автоматически. В случае изменения реквизитов для оплаты, необходимо подать заявление на портале госуслуги или в ПФР.