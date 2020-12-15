Сергей Катырин: Цифровизация продолжит набирать обороты в 2021 году

Posted 15 декабря 2020, 12:05
Published 15 декабря 2020, 12:05
Modified 30 ноября, 17:20
Updated 30 ноября, 17:20
Он отметил, что и Россия и мир столкнулись с беспрецедентными событиями.
«Тем не менее, результат достаточно неплохой. По сегодняшним прогнозам падение нашего ВВП будет отличаться от среднемирового, которое будет выше 5%. У нас – в районе 4%», - отметил глава ТПП РФ.
Сергей Катырин отметил, что торгово-промышленная палата уже давно ведёт работу над электронной системой для обмена информацией с бизнесменами РФ. «И с точки зрения оказания услуг нам всё это серьёзно помогло. Конечно, пришлось отказаться от очной формы общения, всех наших круглых столов».
Иногда ежедневно проходило несколько мероприятий с участием бизнеса, представителей ЦБ РФ, ФНС, коммерческих банков. Ещё одна часть работы – обратная связь с бизнесом, регионами, региональными палатами. Ряд проблем устранялась в «ручном режиме». Заседания с участием регионалов проходят раз в два месяца.
В 2020 году серьёзные проблемы возникли у всех арендаторов с арендодателем возникли проблемы, потому что у них нет средств платить.
Нынешний год легче всего пережил «семейный» бизнес. На данный момент подобный формы предпринимательства составляют 82% малых и средних компаний. Организации развиваются постепенно, их руководители не планируют уезжать из страны, нарабатывается своя клиентская база.
Новый 2021 год обещать стать для бизнеса легче. Эксперты отмечают, что на работу юрлиц могут повлиять новые законы, дальнейшая цифровизация работы компаний и перспективы экспортных товаров. «Мы председательствуем в российском совете БРИКС и ШОС, а в этом году нам пришлось и в международном совете в силу того, что Россия была председателем и там, и там. Ну и ряд наших проектов, которые мы сейчас ведём: бизнес-барометр страны, бизнес-барометр коррупции, проект семейных компаний».
Хорошие прогнозы у развития внутренней экономики. Цифровизация, несмотря на то, что это слово стало уже достаточно обыденным в нашей жизни, все об этом говорят. Мы на собственном опыте, видим, «что те, у кого это есть, те, кто научился работать в новом формате, находятся в более выигрышной ситуации, чем те, кто этим пока вообще никак не воспользовался. По возможности нужно создавать подушки безопасности. И самое главное – вера в себя, в свой бизнес».
Эксперты отмечают, что эпидемия коронавируса должна пойти на спад в будущем году, это позволит наладить работу туристической сфере, авиаперевозкам, барам и ресторанам. Увеличат выручку и небольшие компании за счёт отложенного спроса на услуги.