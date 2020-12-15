Сергей Катырин: Цифровизация продолжит набирать обороты в 2021 году

Хорошие прогнозы у развития внутренней экономики. Цифровизация, несмотря на то, что это слово стало уже достаточно обыденным в нашей жизни, все об этом говорят. Мы на собственном опыте, видим, «что те, у кого это есть, те, кто научился работать в новом формате, находятся в более выигрышной ситуации, чем те, кто этим пока вообще никак не воспользовался. По возможности нужно создавать подушки безопасности. И самое главное – вера в себя, в свой бизнес».