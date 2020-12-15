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Posted 15 декабря 2020, 18:00

Published 15 декабря 2020, 18:00

Modified 30 ноября, 17:22

Updated 30 ноября, 17:22

Выплаты

Депутаты снова хотят изменить порядок начисления детских пособий

15 декабря 2020, 18:00
Фото: 1Mi. Выплаты
Депутаты ГД вновь предлагают изменить способы начисления детских пособий, сообщает news.ru.

Из общего дохода, который определяет семьи с небольшим достатком, хотят исключить перечисления по уходу за инвалидами и престарелыми.

Это позволит родителям получать пособия, даже если их общий доход «превышает среднедушевой». На данный момент выплаты на детей до трёх лет получают семьи до двух региональных МРОТ.

«При этом в доход плюсуются все пенсии, пособия, стипендии и компенсации по уходу за престарелыми или инвалидами. И включение таких выплат в пособие на детей является основанием для отказа в нём в связи с «превышением доход семьи», - отмечает издание.

Эксперты отмечают, что расходы на реабилитацию детей-ивалидов превышает доход семей, а пенсии по инвалидности едва покрывают затраты на лечение.

#Политика#Новости#Выплаты
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