Депутаты снова хотят изменить порядок начисления детских пособий

Posted 15 декабря 2020, 18:00
Published 15 декабря 2020, 18:00
Modified 30 ноября, 17:22
Updated 30 ноября, 17:22
Из общего дохода, который определяет семьи с небольшим достатком, хотят исключить перечисления по уходу за инвалидами и престарелыми.
Это позволит родителям получать пособия, даже если их общий доход «превышает среднедушевой». На данный момент выплаты на детей до трёх лет получают семьи до двух региональных МРОТ.
«При этом в доход плюсуются все пенсии, пособия, стипендии и компенсации по уходу за престарелыми или инвалидами. И включение таких выплат в пособие на детей является основанием для отказа в нём в связи с «превышением доход семьи», - отмечает издание.
Эксперты отмечают, что расходы на реабилитацию детей-ивалидов превышает доход семей, а пенсии по инвалидности едва покрывают затраты на лечение.