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Posted 11 декабря 2020, 18:00

Published 11 декабря 2020, 18:00

Modified 30 ноября, 17:23

Updated 30 ноября, 17:23

Пособия

В декабре родители могут получить двойные выплаты на детей

11 декабря 2020, 18:00
Фото: 1Mi. Пособия
В декабре жители регионов могут получить двойные выплаты на детей до 1,5 лет, сообщает АиФ.

Общая сумма пособий составит 13 000 рублей.

В декабре им придет выплата за ноябрь. В этом месяце с 25 по 31 число поступят деньги за январь.

«В январе таким семьям не придет пособие. За январь они получат средства только в феврале 2021 года», - отмечает издание.

Пособие на ребёнка до 1,5 лет могут получить нетрудоспособные родители, сумма выплат не должна превышать 40% от средней зарплаты.

В Тюменской области студенты получат выплаты за практику в эпидемию. За ноябрь и декабрь 2020 года получат доплату в 7 тыс. рублей. Ноябрьские выплаты будут начислены практикантам не позднее 1 декабря текущего года. Денежные средства поступят из бюджета региона. Ранее «Наш Город» писал, что студенты ТюмГМУ, получили медали.

#Общество#Новости#Выплаты#Пособия
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