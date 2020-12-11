В декабре родители могут получить двойные выплаты на детей

Posted 11 декабря 2020, 18:00
Published 11 декабря 2020, 18:00
Modified 30 ноября, 17:23
Updated 30 ноября, 17:23
Общая сумма пособий составит 13 000 рублей.
В декабре им придет выплата за ноябрь. В этом месяце с 25 по 31 число поступят деньги за январь.
«В январе таким семьям не придет пособие. За январь они получат средства только в феврале 2021 года», - отмечает издание.
Пособие на ребёнка до 1,5 лет могут получить нетрудоспособные родители, сумма выплат не должна превышать 40% от средней зарплаты.
В Тюменской области студенты получат выплаты за практику в эпидемию. За ноябрь и декабрь 2020 года получат доплату в 7 тыс. рублей. Ноябрьские выплаты будут начислены практикантам не позднее 1 декабря текущего года. Денежные средства поступят из бюджета региона. Ранее «Наш Город» писал, что студенты ТюмГМУ, получили медали.