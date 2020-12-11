В декабре родители могут получить двойные выплаты на детей

В Тюменской области студенты получат выплаты за практику в эпидемию. За ноябрь и декабрь 2020 года получат доплату в 7 тыс. рублей. Ноябрьские выплаты будут начислены практикантам не позднее 1 декабря текущего года. Денежные средства поступят из бюджета региона. Ранее «Наш Город» писал, что студенты ТюмГМУ, получили медали.