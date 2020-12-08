Тюменский фитотерапевт посоветовала зимой спать подольше

По словам Светланы Кунчевой, раньше в сибирских деревнях зимой спали гораздо дольше, чем летом. Когда солнце светит почти круглые сутки, достаточно буквально 2–3 цикла сна: 3–4,5 часа, при этом 1 цикл длится 1 час 30 минут. Зимой, когда не было необходимости в работе, люди проводили очень много времени на печи. Потребность в сне меняется: зимой после интенсивных нагрузок, в пасмурные дни, при беременности люди склонны спать дольше, и этому не надо мешать. За ночь организм восстанавливается. Если человек не спит 7 суток, то он может умереть от снижения иммунитета. Так, что сон – это здоровье.