Тюменский фитотерапевт посоветовала зимой спать подольше

Posted 8 декабря 2020, 05:02
Published 8 декабря 2020, 05:02
Modified 30 ноября, 17:18
Updated 30 ноября, 17:18
Именно холод переводит организм в иной режим работы: меняются функции белков, клетки перестают делиться, организмы млекопитающих начинают активно расходовать бурый жир.
«В отличие от белого жира, клетки бурого жира буквально „напичканы“ митохондриями — энергетическими станциями, поэтому бурый жир выполняет роль „печки“, которая включается в трудные времена, — поясняет фитотерапевт Светлана Кунчева. — Бурый жир защищает от переохлаждения и младенцев — у них он составляет до 5% от массы тела. У взрослых он сохраняется лишь в районе шеи, плеч и верхней части грудной клетки. Интересно, что объем бурого жира у взрослых увеличивается на морозе: чем чаще бываешь на холоде, тем проще его переносишь. Это связано с адаптацией организма».
По словам Светланы Кунчевой, раньше в сибирских деревнях зимой спали гораздо дольше, чем летом. Когда солнце светит почти круглые сутки, достаточно буквально 2–3 цикла сна: 3–4,5 часа, при этом 1 цикл длится 1 час 30 минут. Зимой, когда не было необходимости в работе, люди проводили очень много времени на печи. Потребность в сне меняется: зимой после интенсивных нагрузок, в пасмурные дни, при беременности люди склонны спать дольше, и этому не надо мешать. За ночь организм восстанавливается. Если человек не спит 7 суток, то он может умереть от снижения иммунитета. Так, что сон – это здоровье.