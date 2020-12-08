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Posted 8 декабря 2020, 05:02

Published 8 декабря 2020, 05:02

Modified 30 ноября, 17:18

Updated 30 ноября, 17:18

Сон-лучшее лекарство.

Тюменский фитотерапевт посоветовала зимой спать подольше

8 декабря 2020, 05:02
Фото: 1Mi. Сон-лучшее лекарство.
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Медицина
Сон-лучшее лекарство, уверяет тюменская травница, фитотерапевт Светлана Кунчева.

Именно холод переводит организм в иной режим работы: меняются функции белков, клетки перестают делиться, организмы млекопитающих начинают активно расходовать бурый жир.

«В отличие от белого жира, клетки бурого жира буквально „напичканы“ митохондриями — энергетическими станциями, поэтому бурый жир выполняет роль „печки“, которая включается в трудные времена, — поясняет фитотерапевт Светлана Кунчева. — Бурый жир защищает от переохлаждения и младенцев — у них он составляет до 5% от массы тела. У взрослых он сохраняется лишь в районе шеи, плеч и верхней части грудной клетки. Интересно, что объем бурого жира у взрослых увеличивается на морозе: чем чаще бываешь на холоде, тем проще его переносишь. Это связано с адаптацией организма».

По словам Светланы Кунчевой, раньше в сибирских деревнях зимой спали гораздо дольше, чем летом. Когда солнце светит почти круглые сутки, достаточно буквально 2–3 цикла сна: 3–4,5 часа, при этом 1 цикл длится 1 час 30 минут. Зимой, когда не было необходимости в работе, люди проводили очень много времени на печи. Потребность в сне меняется: зимой после интенсивных нагрузок, в пасмурные дни, при беременности люди склонны спать дольше, и этому не надо мешать. За ночь организм восстанавливается. Если человек не спит 7 суток, то он может умереть от снижения иммунитета. Так, что сон – это здоровье.

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