Застройщики, УК и регоператор обозначили пути развития контейнерных площадок в Тюмени

Posted 25 ноября 2020, 06:29
Published 25 ноября 2020, 06:29
Modified 30 ноября, 16:57
Updated 30 ноября, 16:57
Первый заместитель руководителя «ТЭО» Светлана Петренко отметила, что реализация проекта в регионе идет по плану. В рамках подписанного с правительством области концессионного соглашения, уже работают мусоросортировочные заводы в Тюмени и Тобольске, а в начале 2021 года заработает аналогичный завод в Ишиме.
Более того вторичное сырье в максимально прозрачном режиме продается на открытых торгах.
Также она отметила, что в полной мере востребованы на рынке вторичного сырья лишь некоторые виды полимеров. Это порядка 10% всего вторичного сырья из общего потока отходов. А нацпроект «Экология» подразумевает до 50% извлечения полезных компонентов.
В ходе обсуждения итогов реформы обращения с отходами речь шла и о степени готовности всех участников процесса к раздельному сбору мусора.
На заседании отметили, что подготовка к раздельному сбору ведется как среди девелоперов, управляющих компаний, так конечно и со стороны регоператора. В планах — пилотный проект в нескольких районах города.
При этом застройщикам было интересно мнение регоператора о том, что им необходимо учитывать, при планировании нового микрорайона, чтобы подготовиться к раздельному сбору мусора в Тюменской области.
«При проектировании новых жилых комплексов нужно учитывать две вещи. Первое — возможность в случае принятия подобного решения установить достаточное количество емкостей для сбора отходов, число которых на площадке логично увеличится. Второй момент — проектировать районы таким образом, чтобы была возможность нормального подъезда к местам сбора мусора», — рассказала Светлана Петренко.
Она также отметила, что с проблемой подъезда в новых микрорайонах возчики мусора практически не сталкиваются. Подобные сложности возникают чаще в центре города и в старых микрорайонах: там спецтехника иной раз делает несколько рейсов, чтобы забрать мусор из-за чего смещаются графики.
В процессе обсуждения были определены и некоторые проблемы, из-за которых процесс развития раздельного сбора тормозится.
В первую очередь — это пробелы в законодательстве. Например, деятельность организаций, имеющих право вывозить мусор, строго регламентирована.
А о том, когда это смогут сделать УК в рамках правового поля, рассказала Полина Терлеева — начальник отдела обращения с отходами, нормирования государственной экологической экспертизы департамента недропользования и экологии Тюменской области.
Она сразу пояснила, что Правительство РФ разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора ТКО, и сейчас мы находимся на стадии, когда в качестве эксперимента раздельно мусор собирают только в торговых центрах, он продлится до третьего квартала 2021 года. Что касается ведения раздельного сбора гражданами в пределах жилых комплексов, пока этот вопрос не урегулирован в законодательстве. Чиновники ждут, что скажет федеральный центр.
Несмотря на это у девелоперов, управляющих компаний, у тюменского регоператора желание начать применять новые технологии для сортировки мусора в жилых кварталах есть. Но в существующих условиях это достаточно проблематично.
Будем надеяться, что правительство и законотворцы ускорят принятие мер для внедрения раздельного сбора мусора.