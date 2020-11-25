Застройщики, УК и регоператор обозначили пути развития контейнерных площадок в Тюмени

Она сразу пояснила, что Правительство РФ разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора ТКО, и сейчас мы находимся на стадии, когда в качестве эксперимента раздельно мусор собирают только в торговых центрах, он продлится до третьего квартала 2021 года. Что касается ведения раздельного сбора гражданами в пределах жилых комплексов, пока этот вопрос не урегулирован в законодательстве. Чиновники ждут, что скажет федеральный центр.