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Posted 25 ноября 2020, 06:29

Published 25 ноября 2020, 06:29

Modified 30 ноября, 16:57

Updated 30 ноября, 16:57

Застройщики, УК и регоператор обозначили пути развития контейнерных площадок в Тюмени

Застройщики, УК и регоператор обозначили пути развития контейнерных площадок в Тюмени

25 ноября 2020, 06:29
Фото: 1Mi.
Сюжет
Сбор мусора
Представители разных девелоперов, управляющих компаний, а также руководство регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами вместе с чиновниками на площадке пресс-клуба «Неформат» 24 ноября поговорили о реализации реформы обращения с отходами в Тюменской области.

Первый заместитель руководителя «ТЭО» Светлана Петренко отметила, что реализация проекта в регионе идет по плану. В рамках подписанного с правительством области концессионного соглашения, уже работают мусоросортировочные заводы в Тюмени и Тобольске, а в начале 2021 года заработает аналогичный завод в Ишиме.

Более того вторичное сырье в максимально прозрачном режиме продается на открытых торгах.

Также она отметила, что в полной мере востребованы на рынке вторичного сырья лишь некоторые виды полимеров. Это порядка 10% всего вторичного сырья из общего потока отходов. А нацпроект «Экология» подразумевает до 50% извлечения полезных компонентов.

В ходе обсуждения итогов реформы обращения с отходами речь шла и о степени готовности всех участников процесса к раздельному сбору мусора.

На заседании отметили, что подготовка к раздельному сбору ведется как среди девелоперов, управляющих компаний, так конечно и со стороны регоператора. В планах — пилотный проект в нескольких районах города.

При этом застройщикам было интересно мнение регоператора о том, что им необходимо учитывать, при планировании нового микрорайона, чтобы подготовиться к раздельному сбору мусора в Тюменской области.

«При проектировании новых жилых комплексов нужно учитывать две вещи. Первое — возможность в случае принятия подобного решения установить достаточное количество емкостей для сбора отходов, число которых на площадке логично увеличится. Второй момент — проектировать районы таким образом, чтобы была возможность нормального подъезда к местам сбора мусора», — рассказала Светлана Петренко.

Она также отметила, что с проблемой подъезда в новых микрорайонах возчики мусора практически не сталкиваются. Подобные сложности возникают чаще в центре города и в старых микрорайонах: там спецтехника иной раз делает несколько рейсов, чтобы забрать мусор из-за чего смещаются графики.

В процессе обсуждения были определены и некоторые проблемы, из-за которых процесс развития раздельного сбора тормозится.

В первую очередь — это пробелы в законодательстве. Например, деятельность организаций, имеющих право вывозить мусор, строго регламентирована.

А о том, когда это смогут сделать УК в рамках правового поля, рассказала Полина Терлеева — начальник отдела обращения с отходами, нормирования государственной экологической экспертизы департамента недропользования и экологии Тюменской области.

Она сразу пояснила, что Правительство РФ разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора ТКО, и сейчас мы находимся на стадии, когда в качестве эксперимента раздельно мусор собирают только в торговых центрах, он продлится до третьего квартала 2021 года. Что касается ведения раздельного сбора гражданами в пределах жилых комплексов, пока этот вопрос не урегулирован в законодательстве. Чиновники ждут, что скажет федеральный центр.

Несмотря на это у девелоперов, управляющих компаний, у тюменского регоператора желание начать применять новые технологии для сортировки мусора в жилых кварталах есть. Но в существующих условиях это достаточно проблематично.

Будем надеяться, что правительство и законотворцы ускорят принятие мер для внедрения раздельного сбора мусора.

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