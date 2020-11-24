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Posted 24 ноября 2020, 12:02

Published 24 ноября 2020, 12:02

Modified 30 ноября, 17:20

Updated 30 ноября, 17:20

Пособия

В РФ родители смогут не собирать справки на детские пособия

24 ноября 2020, 12:02
Фото: 1Mi. Пособия
Сюжет
Закон
В РФ упрощается процедура получения «детских» выплат, сообщает news.mail.ru.

Поправки в закон о «О государственных пособиях» подготовлены в Минэкономразвития.

«При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия ‎при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации», — говорится в тексте законопроекта.

Проверка осуществляется с использованием данных МВД РФ, процедура проходит онлайн.

В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году в законодательство были внесены изменения об отказе от истребования с граждан справок о составе семьи, а справки и заявления оформляются через портал госуслуг. Это решение снизило бюрократические барьеры при оформлении выплат.

Новый законопроект готовы поддержать в большинстве депутатов Госдумы РФ.

#Политика#Новости#Закон#Пособия
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