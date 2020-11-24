В РФ родители смогут не собирать справки на детские пособия

Posted 24 ноября 2020, 12:02
Published 24 ноября 2020, 12:02
Modified 30 ноября, 17:20
Updated 30 ноября, 17:20
Поправки в закон о «О государственных пособиях» подготовлены в Минэкономразвития.
«При обращении за назначением ежемесячного пособия по уходу за ребенком и обращении за назначением единовременного пособия при рождении ребенка заявителями предоставляется информация о совместном проживании ребенка и родителей, а органами, осуществляющими назначение и выплату указанных пособий, производится проверка достоверности указанной в запросе информации», — говорится в тексте законопроекта.
Проверка осуществляется с использованием данных МВД РФ, процедура проходит онлайн.
В ведомстве напомнили, что еще в 2017 году в законодательство были внесены изменения об отказе от истребования с граждан справок о составе семьи, а справки и заявления оформляются через портал госуслуг. Это решение снизило бюрократические барьеры при оформлении выплат.
Новый законопроект готовы поддержать в большинстве депутатов Госдумы РФ.