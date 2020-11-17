В Совете Федерации заявили о выплатах семьям с детьми

Posted 17 ноября 2020, 14:02
Published 17 ноября 2020, 14:02
Modified 30 ноября, 17:18
Updated 30 ноября, 17:18
Об этом сообщили заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В настоящий момент экономическая ситуация отличается от той, которая была весной. Тогда семьям выплачивали по 10 000 рублей, а большинство предприятий и организаций приостановили деятельность из-за самоизоляции.
«При введении дополнительных выплат, они будут производиться для определенных категорий граждан», - отметил Ярослав Нилов.
В прошлом месяце на материальную помощь было направлено около 10 миллиардов рублей. Почти 90% этой суммы получат семьи с детьми от трех до семи лет.