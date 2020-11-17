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Posted 17 ноября 2020, 14:02

Published 17 ноября 2020, 14:02

Modified 30 ноября, 17:18

Updated 30 ноября, 17:18

Выплаты

В Совете Федерации заявили о выплатах семьям с детьми

17 ноября 2020, 14:02
Фото: 1Mi. Выплаты
Власти рассматривают возможность возвращения «весенних» пособий для семей с детьми, сообщает live24.ru.

В Совфеде полагают, что выплаты будут актуальны в сложившейся ситуации.

Об этом сообщили заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В настоящий момент экономическая ситуация отличается от той, которая была весной. Тогда семьям выплачивали по 10 000 рублей, а большинство предприятий и организаций приостановили деятельность из-за самоизоляции.

«При введении дополнительных выплат, они будут производиться для определенных категорий граждан», - отметил Ярослав Нилов.

В прошлом месяце на материальную помощь было направлено около 10 миллиардов рублей. Почти 90% этой суммы получат семьи с детьми от трех до семи лет.

#Политика#Новости#Россия#Выплаты
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