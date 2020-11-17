В Совете Федерации заявили о выплатах семьям с детьми

Об этом сообщили заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Татьяна Кусайко и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В настоящий момент экономическая ситуация отличается от той, которая была весной. Тогда семьям выплачивали по 10 000 рублей, а большинство предприятий и организаций приостановили деятельность из-за самоизоляции.