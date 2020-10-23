На Урале и в северных регионах РФ давно назрели экологические проблемы

Экологические проблемы в РФ имеют вполне понятные исторически сложившиеся корни. Идеология подчинения природы человеку долгое время главенствовала в СССР, когда формировался основной промышленный костяк страны. В одночасье сделать все предприятия «зелёными» и дружественными к окружающей среде невозможно. Но СССР распался уже как 30 лет, 20 лет в стране стабильность. В итоге мы получаем удивлённые лица от новости о лопнувшей бочке с дизельным топливом и регулярное объявление режима чёрного неба то в Челябинске.