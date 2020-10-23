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Posted 23 октября 2020, 19:00

Published 23 октября 2020, 19:00

Modified 30 ноября, 17:14

Updated 30 ноября, 17:14

Экология

На Урале и в северных регионах РФ давно назрели экологические проблемы

23 октября 2020, 19:00
Фото: 1Mi. Экология
Крупные очаги экологических проблем России сосредоточены на Урале и севере, сообщают «Новые известия».

В первой части материала мы разобрались, какие регионы по максимуму набиты экологическими «минами замедленного действия». Они могут рвануть в любой момент и обернуться не только ущербом для окружающей среды, но и крупными протестами в регионе.

Только наличия экологической проблемы мало для того, чтобы недовольство жителей переросло в массовый протест. Нужен серьёзный повод и, конечно, виновные и ответственные лица, допустившие ситуацию.

Экологические проблемы в РФ имеют вполне понятные исторически сложившиеся корни. Идеология подчинения природы человеку долгое время главенствовала в СССР, когда формировался основной промышленный костяк страны. В одночасье сделать все предприятия «зелёными» и дружественными к окружающей среде невозможно. Но СССР распался уже как 30 лет, 20 лет в стране стабильность. В итоге мы получаем удивлённые лица от новости о лопнувшей бочке с дизельным топливом и регулярное объявление режима чёрного неба то в Челябинске.

По мнению Ивана Блокова, начиная с 2009 года ситуация с экстремальными загрязнениями стала ухудшаться. В начале 90-х вовсю проявлялось советское наследие, но тогда было принято очень важное постановление.

«Подавляющая часть мелких и средних предприятий привели свои сбросы и выбросы к нормативам, а вот многие крупные не сделали этого. Я могу предположить, что они воспользовались административным ресурсом», - отметил эксперт Greenpeace.

Получается, что перед законом все равны, но некоторые всё же «равнее». И чем крупнее предприятие, тем больше вольностей оно себе позволяет.

В Нижнем Тагиле только у одного предприятия определена санитарно-защитная зона. Между тем там работают и другие организации уровень выбросов в которых первого класса опасности. У большинства из них определённая санитарная зона просто отсутствует. Это привело к строительству жилых домов с соответствующей инфраструктурой, где люди попали в зону экологического загрязнения.

Руководство регионов тоже в непростом положении. Некоторые промышленные гиганты подчиняются крупным структурам в Москве.

«С одной стороны, они ответственны за поддержание тишины на вверенной им территории. И акции протеста – это минус в карму любого губернатора. Если он становится проблемным, это снижает его шансы оставаться губернатором. С другой стороны, крупный бизнес в регионах находится под федеральным прикрытием», - отметила Екатерина Шульман.

Более того, закон о квотировании выбросов был принят, но его исполнение срывается. Министерство природы сдвинуло расчёты квот для предприятий.

#Политика#Новости#Россия#Экология
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