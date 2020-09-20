Почему тюменцы не готовы к появлению современного трамвая в городе

Posted 20 сентября 2020,, 12:07
Published 20 сентября 2020,, 12:07
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Скептики против электротранспорта
На днях в СМИ бурно обсуждали идею в ближайшие 10-20 лет приступить к строительству трамвайных линий в Тюмени.
Более того, в генеральном плане до сих пор значатся трамвайные линии, строительство которых запланировано до 2035 года. Сообщение об этом в своих соцсетях опубликовали активисты «Городских проектов в Тюмени» еще в начале августа.
Но многие тюменцы эту идею, мягко говоря, восприняли отрицательно. Главный аргумент для жителей то, что в Тюмени трамваев не было никогда. Многие, в первую очередь водители, просто боятся встречаться на дороге с этим видом общественного транспорта.
«Когда урбанисты говорят „надо сделать то-то“ напрягается один финансист в мэрии. Урбанисты никогда не считали и не представляли сколько будут стоить городу их проекты. Зачем хотеть трамвай в Тюмени, если не знать, сколько он будет стоить городу? Для трамвая нужны проектирование и строительство трамвайных путей. Плюс сеть подстанций и плюс токопроводящяя сеть сверху. Все это в Тюмени было у троллейбусов. Так почему сразу не сделать ставку на троллейбус или электробус? Не хотят урбанисты! У них трамвай в моде. Другая очевидная проблема — конфликт автомобилистов с трамваями. Это неизбежный и вечный конфликт, в нашем городе любой приоритет общественному транспорту сразу порождает негатив со стороны водителей. А тут добавятся ещё трамвайные пути, зачем? Так что я за электробусы или, в крайнем случае, троллейбусы», — считает главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков.
Некоторые комментировали, что трамвай, это прошлый век, видимо имея ввиду, что в ультрасовременной Японии передвигаются на футуристических электричках с бесконтактным монорельсом.
«Трамвай, зачем он нужен. Это придется расширять улицы. А в центре их уже расширять некуда. У нас же все равно все в центр засунут, что бы связать с окраинами. Да и не было никогда этих трамваев здесь, да и не надо. Современные средства передвижения это скоростные монорельсы», — рассказывает еще одна жительница Тюмени.
Но не нужно путать современные условия Тюмени и многомиллионные мегаполисы страны восходящего солнца, где количество жителей столицы превышает количество жителей всей Западной Сибири.
Какие заблуждения чаще всего слышно
Так активист «Городских проектов в Тюмени» и автор паблика Тюмень для людей, Аркадий Каюгин отметил, что люди редко новое воспринимают с энтузиазмом, тем более, если есть негативный опыт соседних городов как Екатеринбург, Омск, где достаточно старый парк трамваев и они действительно нуждаются в обновлении.
«Система изношенная, советская, и практически не ремонтируемая с тех времен, поэтому все дрожит, гремит и так далее. И вот распространяют мнение, что трамвай, такая громадина, которая шумит ломается и в нее трудно залезть потому что там нет низкого пола», — поясняет активист «Городских проектов в Тюмени» и автор паблика Тюмень для людей, Аркадий Каюгин.
Также он считает, что нужно смотреть опыт передовых в этом плане стран, и примеры такие есть даже в России.
Главное достоинство трамвая, помимо его экологичности, по словам Аркадия все же его провозная способность. Не менее экологичными остаются электробусы и автобусы на газомоторном топливе. По мнению эксперта троллейбус все-таки проигрывает вышеупомянутым электробусам и авотобусам на газу.
А вот с учетом роста Тюмени возможности автобусов скоро исчерпаются и люди будут передвигаться в часы пик в давке и пробках.
О том, что расширять улицы для транспорта и организовывать в городе автострады — это не нормально, мы уже не раз говорили.
«Любой рельсовый транспорт, в частности трамвай, я уже не говорю о метро, который обеспечивает наибольшую провозную способность. Так трамвай, на сколько я помню, может провозить до 17 тыс. пассажиров в час по одной линии. Никакой автобус даже имея выделенные полосы и даже „гармошки“ не справятся с таким объемом», — утверждает Аркадий Каюгин.
И в первую очередь он предполагает, что такой транспорт будет востребован для районов Тюмени таких как Восточный, новые микрорайоны за объездной. И если сейчас маршрутки с потоком не справляются, смогли бы справится «гармошки», то через 7-9 лет и они не смогут справится с этим потоком.
И действительно, в часы пик на Республике, не смотря на выделенные полосы, уже сейчас у остановок возникают мини-пробки из автобусов.
И при замене одного вида транспорта на другой все же придется жертвовать количеством маршруток и автобусов, а значит компании перевозчики понесут убытки, или эти убытки придется компенсировать за счет роста цены билета или дотаций из бюджета города. А значит у этого проекта точно будут противники.
«А вот о метро в ближайшие лет 50 можно не думать. Для городов с населением 800-1000-2000 тыс. человек трамвая вполне достаточно. И самое главное, что в администрации города есть понимание. К сожалению, среди тюменцев мнения разделились. Поэтому мы видим сейчас основной задачей, в том числе и для „Городских проектов“ — повышение осведомлённости тюменцев о трамвае. Хотим показать, что трамвай — это не громыхающая громадина из прошлого века, а современный, эффективный, быстрый, удобный и безопасный вид городского транспорта. И примеры таких трамвайных систем в России есть. Питерский „Чижик“, например», — считает Аркадий Каюгин.
А что мешает?
Подробно о том какие проблемы могут возникнуть в реализации этого проекта рассказала руководительница «Городских проектов в Тюмени» Кристина Шелемеха.
«Проект трамвая, довольно сложный, это надо понимать. Не дешёвое удовольствие, которое требует поиска грамотных подрядчиков. Мы поняли, в Тюмени умеют строить развязки и не умет проектировать ничего для пешеходов. А общественный транспорт — это как раз для пешеходов. Учитывая привычку наших властей передавать подряды одним и тем же организациям. Вот интересно эволюционирует ли Мостострой-11 и научится ли он проектировать трамвайные пути, надеясь получить такой дорогой подряд», — отметила один из важных пунктов реализации проекта Кристина Шелемеха.
Но также она отметила, что в генплане Тюмени трамвайные линии есть, но их уже начали переделывать под автомобильные полосы.
Она добавила, что автомобилистов действительно нужно будет приучать к тому, что одну из полос будет занимать трамвай, и это будет выглядеть как заужение дорог.
«Людям довольно сложно понять принцип повышения провозной способности дорог, многие считают, чем больше на дороге полос, тем больше по ней смогут проехать людей. Но это не так. Можно отнять полосу для того же трамвая, который быстро сможет провозить людей и люди пересядут на этот быстрый удобный транспорт, освободив тем самым автомобильные полосы», — объясняет Кристина.
При этом она считает, что у тюменцев нет определенного менталитета, и все упирается в комфортную среду. То есть если ее создать в общественном транспорте, то жители города будут отдавать предпочтение ему.
Но она не исключила, что нужна просветительская компания о пользе трамваев.
Также она отметила уже о выше сказанном «Чижике» — это комплексная трамвайная система — идеальный вариант для Тюмени, но есть и другие примеры трамваев как Витязь, в обоих случаях используются современные отечественные вагоны.
«Готова ли администрация Тюмени пустить в город какую-нибудь стороннюю компанию, которая будет реализовывать проект. Ну опыт общения с чиновниками показывает, что нет. Мы любим отдавать все своим. Обладает кто-то из наших компетенцией запустить комплексную трамвайную систему — не думаю», — подвела итог эксперт.
В общем желание урбанистов здравое и нуждается в поддержке, но все может натолкнуться на старое доброе «Хотели, как лучше, получилось как всегда».
Также не известно на сколько для тюменцев общественный транспорт может быть удобней, комфортней и выгодней чем личный авто.
Иногда русского человека умом не понять, как это часто пытаются сделать наши европейские коллеги. А Тюмень достаточно богатый город и люди здесь готовы терпеть пробки, но зато в своем транспорте.
Но это лирика, посмотрим, как к нововведению отнесется новое поколение, через 10 лет ему оценивать перспективы развития города, и расставлять приоритеты.
К слову в Санкт-Петербурге меньше полугода потребовалось, чтобы водители привыкли к новому общественному транспорту и ДТП с трамваями которые происходили в первые месяцы практически сошли на нет.
А готовы ли вы пересесть с автомобиля на трамвай если это будет быстрей, дешевле и не менее комфортно?