Почему тюменцы не готовы к появлению современного трамвая в городе

«Когда урбанисты говорят „надо сделать то-то“ напрягается один финансист в мэрии. Урбанисты никогда не считали и не представляли сколько будут стоить городу их проекты. Зачем хотеть трамвай в Тюмени, если не знать, сколько он будет стоить городу? Для трамвая нужны проектирование и строительство трамвайных путей. Плюс сеть подстанций и плюс токопроводящяя сеть сверху. Все это в Тюмени было у троллейбусов. Так почему сразу не сделать ставку на троллейбус или электробус? Не хотят урбанисты! У них трамвай в моде. Другая очевидная проблема — конфликт автомобилистов с трамваями. Это неизбежный и вечный конфликт, в нашем городе любой приоритет общественному транспорту сразу порождает негатив со стороны водителей. А тут добавятся ещё трамвайные пути, зачем? Так что я за электробусы или, в крайнем случае, троллейбусы», — считает главный редактор «Нашего города» Максим Карпиков.