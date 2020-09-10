Туристический кэшбек стал приятным бонусом для тюменцев

Posted 10 сентября 2020, 16:00
Published 10 сентября 2020, 16:00
Modified 30 ноября, 17:10
Updated 30 ноября, 17:10
Путешествия должны состояться до конца 2020 года.
Российским туристам вернули до 20%, но не более 15 тысяч рублей. Программой воспользовались почти 60 000 жителей страны. Общая сумма субсидий составила 1,5 млрд рублей, но обсуждается вопрос о продлении программы.
«Данная инициатива, конечно, давно напрашивалась, и пандемия безусловно подстегнула этот процесс. Чтобы понять, будет ли это работать, сначала нужно оценить и проанализировать механизм по которому будет осуществляться возврат. Конечно, если система будет работать так как это планируется правительством, то безусловно это станет приятным бонусом для граждан, которые захотят выбрать путешествия по стране», — сообщил Аркадий Либерман, член общественной палаты Тюменской области.
Эксперты отмечают, что к подобным мероприятиям следует готовиться за несколько месяцев.
«Что касается туристического бизнеса, то это должно стать подспорьем для его развития внутри России. Но опять же, если система даст сбой в сроках или размере выплат, то туристический бизнес понесет большие репутационные потери перед потенциальными клиентами. А в случае, если сначала, именно бизнес компенсирует эти финансы и только потом государство ему их возвращает, то в случае каких-либо сбоев, это может грозить даже банкротством многим туристическим предприятиям», — отметил Либерман.
Стимулирование туристических компаний в любом случае скажется на них положительно. «Оценить работу применительно к каждому бизнесу… я думаю, что это не сложно все рассчитать и просчитать», — отметила Евгения Бурилова, совладелица «Тюменской судоходной компании».
Безусловно, программу туристического кэшбека необходимо повторить и расширить сроки использования субсидии. В этом заинтересованы и правительство и туристы и предприниматели.