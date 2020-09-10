Туристический кэшбек стал приятным бонусом для тюменцев

«Что касается туристического бизнеса, то это должно стать подспорьем для его развития внутри России. Но опять же, если система даст сбой в сроках или размере выплат, то туристический бизнес понесет большие репутационные потери перед потенциальными клиентами. А в случае, если сначала, именно бизнес компенсирует эти финансы и только потом государство ему их возвращает, то в случае каких-либо сбоев, это может грозить даже банкротством многим туристическим предприятиям», — отметил Либерман.