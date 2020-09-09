Яна Добровольская о том, как пережила карантин: Будто случилась мировая война

Я по первому образованию педагог-хореограф. В тренерской деятельности я себя реализовать не смогла. Наверное, из-за возраста, потому что начала преподавать в 16 лет. Сейчас у меня образование психолога и я никогда не ощущала себя учителем-надзирателем. Ощущаю себя в каких-то моментах наставником или тренером: я говорю как подойти к ситуации с другой стороны, поэтому не вижу свою задачу в том, чтобы учить и наставлять. Я помогаю девушкам стать уверенней, разобраться с актуальными проблемами, узнать предназначение, улучшить отношения с парнями. Люди живут в иллюзии: тебе 20 лет, у тебя проблемы с фигурой, родителями и парнями, но ты думаешь, что в 30 всё будет замечательно — любимая работа, большая зарплата, дети и муж. Нет. Так не работает. Обычно такие просыпаются в 30, но с проблемами, которые были десять лет назад. И человеку становится ещё сложнее их преодолевать. Я помогаю разобраться девушкам в себе и со своими проблемами и начать чувствовать удовольствие от жизни. Это моя основная задача. Но поскольку мне всего 22 года, то я не могу основываться только на своём опыте. Да у меня есть победы: я Чемпионка Европы, «Мисс Россия 2016». Это уникальный опыт, но он мне не позволяет говорить: «Делай, так как я и у тебя всё получится». Это так не работает. Мы все очень разные и я вижу свою задачу, чтобы рассказать, как бывает и как-то помочь девушкам понять сложные вещи простым языком.