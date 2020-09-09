Яна Добровольская о том, как пережила карантин: Будто случилась мировая война

Posted 9 сентября 2020, 05:58
Published 9 сентября 2020, 05:58
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Без лишней драмы, у людей в России самоизоляция была впервые. Мы жили как в фильме о конце света из-за вируса. Март, апрель, май и почти всё лето были пустые улицы. Расскажи, как ты пережила этот период? Было, как в фантастике про апокалипсис или отдохнула в тишине?
Я ощутила, будто случилась мировая война, и все люди были вовлечены в одну историю. Теперь понимаю, как люди поддерживали боевой дух тогда. С одной стороны люди болеют и умирают, но вместе с этим сейчас на земле нет человека, который не знал бы о коронавирусе и не был бы в похожей ситуации. Это чувство единения первое время меня удивляло, потом взбодрило и держало в тонусе. В какой-то момент мне даже понравилось это чувство. Не думаю, что нужно ругать себя за подобные мысли, ведь они так или иначе посещают каждого, это психологическая защита от стресса. Во время карантина я смотрела много фильмов про апокалипсис и конец света из-за вирусов. Неделю назад открыли кинотеатры, я пошла на какой-то фильм про метеорит…
Гренландия…
Да, точно, это он. Я поймала себя на мысли, что кино может оказаться реальностью… Раньше, когда я смотрела фильмы про апокалипсис, то воспринимала их отстранённо, как фантастику, которой нет места в реальности. Теперь понимаю, что ужасы про пандемию, которая уничтожает человечество — вполне реальны. После последних событий я морально готова к такому сюжету наяву. Подозреваю, что у людей появился иммунитет к глобальным катастрофам. Второй момент, связанный с карантином, что моя жизнь вообще не поменялась. Во-первых, я учусь дистанционно. Это необходимость, потому что живу в Тюмени, а учусь в Москве. Во-вторых, я — интроверт. Мне комфортно быть наедине с собой и своими мыслями. Работать с книгами, компьютерами и информацией. Но при этом, временами мне важно общаться с людьми. В целом на самоизоляции у меня не было нехватки общения. Пострадал только мой проект: школа для девочек. Мы занимаемся вживую. Мы провели первое занятие 20 марта и на этом всё закончилось. Мы с девчонками ждали до июля. В этом месяце мы продолжили заниматься в масках. Ожидание было мучительным.
Скажи пару слов о новом проекте, в чем его уникальность?
Начну с того, что первому проекту «Stolnik school» в Тюмени скоро два года. Я развиваю его совместно с журналом «Стольник». Мы учим девочек от 11 до 17 лет этикету, грамотной речи, стилю, макияжу, психологии, и т. д. Когда проект набрал популярность, родители учениц начали говорить, что хотят для себя такой же проект. Проблема была в том, что отзывы приходили в Instagram, а на него подписаны люди из разных городов и стран. Идея как это реализовать появилась только в январе этого года. Называется: «Школа молодости». Это онлайн-проект для девушек от 16 до 40 и старше. Я считаю, что молодость это не возраст, а состояние. Человек состарился, если затвердевает в своих убеждениях и ничего не хочет менять. В этой школе нет других преподавателей, с девушками занимаюсь только я.
Подожди, ведь была самоизоляция, как она не испортила планы?
Запустить этот проект мы планировали в сентябре, но случился карантин. Мы сели по домам без работы и учёбы, поэтому наша команда решила попробовать запустить школу в мае. Программа была готова давно, но предстояло решить много организационных моментов. В результате получили много бодрых ощущений, я не спала ни одной ночи нормально, это был настоящий вызов мне и команде. Получился очень крутой проект, в первый раз мы ограничили группу в 40 человек, со всеми работали в режиме онлайн и получили замечательные отзывы от участниц. Сейчас уже набирается второй поток. Запускать его будем 22 сентября. Можно сказать, что за этот карантин я реализовала свою давнюю мечту. Он у меня ассоциируется с этим. К счастью, мои близкие не заболели. Но я уверена, что переболела им в марте.
А ты сдавала тест на антитела?
Да, это было недавно. Он ничего не показал. Более того, не так давно я была в Турции и сдавала тест на сам вирус и он опять ничего не показал. В марте, когда я вернулась из Москвы, то на две недели закрылась дома, потому что была уверена, что у меня коронавирус. До сих пор так думаю, потому что симптомы очень похожи. Антител не было, но я читала в Интернете, что спустя время анализ может их не показать.
Я дважды сдавал, у нас Роспотребнадзор делал на коллективный иммунитет тесты. В мае у меня нашли антитела. В частной клинике мне сказали, что я переболел COVID-19 в феврале. Но я не помню, чтобы у меня было сильное недомогание.
Я уверена, потому что у меня никогда такого не было жуткого состояния.
Сто лет назад была эпидемия испанского гриппа и Маяковскому заказывали агитационные стихи. Он злился, что люди не могут соблюдать элементарную гигиену. Сегодняшняя ситуация заставляет нас не просто соблюдать гигиену, но и поменять образ жизни. Мы отказались от путешествий. У тебя есть опасения новой эпидемии?
Очень долго изучала этот вопрос, смотрела многих экспертов и поняла, что еще минимум год будет актуален коронавирус. Во-первых, пока нет вакцины. Во-вторых, как я поняла, эпидемия может прекратиться, когда 50 процентов людей переболели, или вакцинировались от вируса. Поскольку сейчас все начинают летать и общаться, то люди быстрее переболеют, и мы выйдем из эпидемии. Как я поняла карантинные меры не для того, чтобы люди не болели, а чтобы снизить темпы заражения для снижения нагрузки на медучреждения. Из этой версии предполагаю, что ничего не закончилось. Мы по статистике видим, что в некоторых городах новые всплески COVID-19.
Я тебе не случайно задаю этот вопрос. В моём понимании ты уже педагог, который несёт ответственность перед своими учениками. Как твои ощущения с собственными образовательными проектами?
Я по первому образованию педагог-хореограф. В тренерской деятельности я себя реализовать не смогла. Наверное, из-за возраста, потому что начала преподавать в 16 лет. Сейчас у меня образование психолога и я никогда не ощущала себя учителем-надзирателем. Ощущаю себя в каких-то моментах наставником или тренером: я говорю как подойти к ситуации с другой стороны, поэтому не вижу свою задачу в том, чтобы учить и наставлять. Я помогаю девушкам стать уверенней, разобраться с актуальными проблемами, узнать предназначение, улучшить отношения с парнями. Люди живут в иллюзии: тебе 20 лет, у тебя проблемы с фигурой, родителями и парнями, но ты думаешь, что в 30 всё будет замечательно — любимая работа, большая зарплата, дети и муж. Нет. Так не работает. Обычно такие просыпаются в 30, но с проблемами, которые были десять лет назад. И человеку становится ещё сложнее их преодолевать. Я помогаю разобраться девушкам в себе и со своими проблемами и начать чувствовать удовольствие от жизни. Это моя основная задача. Но поскольку мне всего 22 года, то я не могу основываться только на своём опыте. Да у меня есть победы: я Чемпионка Европы, «Мисс Россия 2016». Это уникальный опыт, но он мне не позволяет говорить: «Делай, так как я и у тебя всё получится». Это так не работает. Мы все очень разные и я вижу свою задачу, чтобы рассказать, как бывает и как-то помочь девушкам понять сложные вещи простым языком.
Круто. Сейчас ты можешь рассказать, кто у тебя учится? Что сейчас актуально для девчонок, с которыми ты работаешь?
Диапазон большой. В Тюмени я работаю с подростками: «Stolnik school» — это от 11 до 17 лет. «Школа молодости» — это от 17 лет до неопределённого возраста. Недавно ко мне пришли на занятие две дочки и мама, которой 60 лет. В целом, целевая аудитория для «Школы молодости» это девушки и женщины от 20 до 35 лет. Они ещё строят карьеру и семью, для них очень важна самореализация. Но в какой-то момент женщине важно стать матерью и женой, а карьера и развитие отходят на второй план. Если смотреть на подростков, то мне уже сложно находить с ними общую волну. Но я не стремлюсь к этому. Наоборот, с интересом слушаю их мысли. Пытаюсь их понять без какого-то осуждения. Замечаю, что сегодняшнее поколение подростков более развито: мы в 14 лет не умели так работать с информацией и компьютерами. Они даже пытаются что-то зарабатывать. Ещё у подростков самые актуальные проблемы всё-таки простые: они связаны с неприятием внешности, отношение с мальчиками, проблемы с друзьями и подругами. У подростков ожидание, что подруги должны быть с ними 24\7, но ожидания не оправдывают себя. Ещё в 14 лет начинается сепарация от родителей, и они кажутся подросткам несовременными, глупыми и неинтересными.
Знакомо… раньше я работал учителем в школе. А воспитанницы, которые твоего возраста, какие тонкости в работе с ними?
Девчонки, которые моего возраста и старше. В них я отметила несколько направлений. Первое: неуверенность в себе. Встречается это часто и распространенно особенно в нашей стране. Например, я работаю с русскими девушками, которые живут в Америке, они не испытывают проблем с неуверенностью. У них больше запрос на развитие, потому что не знают как развиваться: что читать, что смотреть, кому доверять и хотят получить обратную связь. В России, наверное, из-за менталитета и воспитания очень много комплексов. Приходит невероятно красивая девушка и говорит, что была на кастинге, и тут же оправдывается, что она не такая красивая как нужно. Я же просто не могу налюбоваться её красотой. Самые частые запросы — это на развитие уверенности и поднятие самооценки. На этой почве есть проблемы с ревностью, маленькой зарплатой, и вообще с затушенными амбициями.
Хорошо. А второе направление, какое?
Предназначение. Девушки не знают, чем хотят заниматься. Например, учится на юриста, хочет быть певицей. «Что мне делать?», — спрашивает девушка. Интересно, что среди учениц есть и женщины, которым за 30, они хотят поменять сферу деятельности, но боятся что-то менять. И всё-таки есть ещё третье — взаимоотношения: с мужчинами, родителями. Удивительно, но проблему взаимоотношений с родителями больше осознают взрослые люди. Те, кому за 30 понимают, что много неразрешённых обид из детства мешают им.
Можно полюбопытствовать, вот к тебе пришли эти девушки со своими проблемами. Как ты им помогаешь?
Мой курс основан на важных жизненных моментах, где мы всё поэтапно разбираем. Работаем не по отдельным случаям, а комплексно. Например, есть занятие по эмоциональному интеллекту. Мы учимся контролировать свои эмоции, что мы чувствуем, понимать мотивацию других людей. В дальнейшем это помогает выстраивать здоровые отношения с близкими и с самой собой. Ещё есть занятия по финансовой грамотности, где мы учимся не только стратегии зарабатывать, ведь мужчины и женщины думают по-разному. Для женщины удовлетворение важнее, чем финансовая составляющая. Есть занятия по жизненной стратегии, это когда выстраиваем план жизни на несколько лет. План, в котором поэтапно написано, что для этого нужно сделать. Сюда я привнесла не позитивные мемчики из Instagram, а стратегии, которые используют корпорации. Я подумала, если корпорация может построить свой процесс таким образом, почему человек не может упорядочить свою жизнь. Кроме того мы занимаемся имиджем, психологией и учимся тайм-менеджменту. Всё это изложено максимально просто, так, чтобы можно было применить в жизни. После курса девушка знает чего она хочет, уходит тревога, появляется уверенность в себе и своем будущем.
Это очень здорово. Как ты думаешь, сейчас всё-таки психологические проблемы у людей, такие же, как сто лет назад или они поменялись? Сейчас актуальны: феминизм, домашнее насилие и неравноправие полов.
Уверена, что сегодняшние проблемы на самом деле те же самые, только в другой стадии. Раньше я думала, что человек изменился, появились социальные сети. Я заметила, что сегодня появились идеализированные представления, которые пришли из Instagram. Например, мы смотрим на 30-летнюю женщину, у которой трое детей, ещё она успевает зарабатывать миллионы и муж, который дарит цветы каждый день. У нас формируется определённый идеал. Но люди не могут его достигнуть, поэтому очень несчастны. Чем больше этот идеал, тем несчастен человек. Наша реальная жизнь сильно оторвана от этого. Я думала, что раньше люди были другими, ведь у них не было Instagram. Но ещё в студенчестве, когда впервые училась в вузе, я читала «Американскую трагедию» за авторством Теодора Драйзера. Там автор пишет о больших витринах с дорогими вещами и светских приёмах, которые толкали героя на компромиссы с совестью. У них было то же самое, только в меньшей концентрации. Не думаю, что люди изменились, но поток информации увеличился многократно. Я рассказываю, как защитить себя от этого агрессивного влияния. Проблем больше не стало, они теперь другого масштаба.
В завершении нашего интервью. Дай, пожалуйста, совет нашим читателям. Как себя защитить от информационного шума? Ведь это реальная проблема.
Самое просто: сократить количество источников информации. Например, не смотреть телевизор и блогеров, которые заставляют чувствовать тебя неуверенно. Действительно, что может быть ещё глупее, чем смотреть за жизнью других людей. Ты им не интересен, они тебя не знают. При этом, они тебя обманывают, рассказывая какая у них отличная жизнь. Где эти люди? Можно у них консультацию взять, если у них так всё отлично? Мы замедляем и ухудшаем свою жизнь из-за этого негативного влияния. Ещё рекомендую отписаться от рассылок, которые регулярно приходят на телефон. Также рекомендую, особенно людям, которые активно этим занимаются, на неделю раз в три месяца выходить из всех социальных сетей. И, наверное, самое важное: выбирать источники, которые дают достоверную информацию. Кроме этого, я вышла из всех лишних чатов. В них человек читает много ненужной информации. А чем больше мусора, тем меньше мы способны обдумывать свои идеи и свою жизнь. Это самые обычные вещи, которые мне помогают.