С 2012 года в России растет количество уголовных дел против высокопоставленных лиц

Сегодня в России арестовать замминистра внутренних дел – это значит нарваться на конфликт с МВД. Другим силовым структурам это не очень нужно. Сферы влияния поделены, и баланс соблюдают. В ином случае может начаться серьёзная война, которая принесёт убытки, скандалы и нарушение существующего порядка взаимодействия. Система может опрокинуться.