С 2012 года в России растет количество уголовных дел против высокопоставленных лиц

Posted 26 августа 2020, 10:48
Published 26 августа 2020, 10:48
Modified 30 ноября, 17:09
Updated 30 ноября, 17:09
Ранее фонд «Петербургская политика» опубликовал отчёт, в котором сделал вывод о нарастании тенденции арестов госчиновников с 2012 года. За это время власти ограничивали свободу министров, губернаторов, прокуроров. На слуху фамилии Александра Хорошавина, руководившего Сахалином, Никиты Белых из Кировской области и Вячеслава Гайзера – главы республики Коми, Евгений Урлашов из Ярославля.
Больше всего арестов «больших людей» зарегистрировано в Коми, Дагестане, Челябинской области и Приморье.
Арестовывают министров РФ с их заместителями. И здесь прослеживаются интересные закономерности. На федеральном уровне арестов вообще относительно немного: лишь 20 за всё время. Больше всего дел на чиновников Минсельхоза (3 ареста) и Минобороны (2 ареста).
В субъектах РФ «в топе» сотрудники силовых структур и надзорные ведомства.
По мнению политолога Аббаса Галлямова число арестов начинает расти примерно с 2012 года.
«Есть две основные причины. Первая – это падение рейтингов власти. Это стало заметно ещё с конца весны 2011 года, осенью падение ускорилось, и в итоге всё вылилось в массовые протесты», - сообщил эксперт.
Новый кризис заставил пересмотреть взгляды на политику в РФ: коррупция была одной из ключевых претензий. Более того, эту повестку перехватил Навальный и его расследования. «Тогда не только стали чаще проводить аресты, но и ОНФ переориентировали».
На данный момент силовики «оказались главным политическим инструментом в руках кремля», и это дало им возможность чувствовать себя намного свободнее.
«Везде силовики занимаются бизнесом – это одна из самых коррумпированных «корпораций» в стране. И у них всегда и везде происходят стычки на почве бизнеса с региональными администрациями. И на фоне осознания собственной силы и милитаризации сознания людей, произошедшей после Крыма, они стали жёстко прессовать региональные власти, преследуя собственные бизнес-интересы», - отметил Галлямов.
На данный момент какой-то определённой логики количества арестов в регионах РФ нет. Если где-то «губернатор упёрся, как, например, в Челябинске Юревич», то ситуацию изменяют. Силовики, остающиеся у власти, очень тонко умеют понимать грань дозволенного.
Сегодня в России арестовать замминистра внутренних дел – это значит нарваться на конфликт с МВД. Другим силовым структурам это не очень нужно. Сферы влияния поделены, и баланс соблюдают. В ином случае может начаться серьёзная война, которая принесёт убытки, скандалы и нарушение существующего порядка взаимодействия. Система может опрокинуться.