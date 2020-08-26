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Posted 26 августа 2020, 10:48

Published 26 августа 2020, 10:48

Modified 30 ноября, 17:09

Updated 30 ноября, 17:09

С 2012 года в России растет количество уголовных дел

С 2012 года в России растет количество уголовных дел против высокопоставленных лиц

26 августа 2020, 10:48
Фото: 1Mi. С 2012 года в России растет количество уголовных дел
Сюжет
Арест
Уже больше месяца жители Хабаровска митингуют в поддержку Сергея Фургала. Редакция «Новых известий» решила выяснить где ещё в РФ заводят уголовные дела на высокопоставленных лиц.

Ранее фонд «Петербургская политика» опубликовал отчёт, в котором сделал вывод о нарастании тенденции арестов госчиновников с 2012 года. За это время власти ограничивали свободу министров, губернаторов, прокуроров. На слуху фамилии Александра Хорошавина, руководившего Сахалином, Никиты Белых из Кировской области и Вячеслава Гайзера – главы республики Коми, Евгений Урлашов из Ярославля.

Больше всего арестов «больших людей» зарегистрировано в Коми, Дагестане, Челябинской области и Приморье.

Арестовывают министров РФ с их заместителями. И здесь прослеживаются интересные закономерности. На федеральном уровне арестов вообще относительно немного: лишь 20 за всё время. Больше всего дел на чиновников Минсельхоза (3 ареста) и Минобороны (2 ареста).

В субъектах РФ «в топе» сотрудники силовых структур и надзорные ведомства.

По мнению политолога Аббаса Галлямова число арестов начинает расти примерно с 2012 года.

«Есть две основные причины. Первая – это падение рейтингов власти. Это стало заметно ещё с конца весны 2011 года, осенью падение ускорилось, и в итоге всё вылилось в массовые протесты», - сообщил эксперт.

Новый кризис заставил пересмотреть взгляды на политику в РФ: коррупция была одной из ключевых претензий. Более того, эту повестку перехватил Навальный и его расследования. «Тогда не только стали чаще проводить аресты, но и ОНФ переориентировали».

На данный момент силовики «оказались главным политическим инструментом в руках кремля», и это дало им возможность чувствовать себя намного свободнее.

«Везде силовики занимаются бизнесом – это одна из самых коррумпированных «корпораций» в стране. И у них всегда и везде происходят стычки на почве бизнеса с региональными администрациями. И на фоне осознания собственной силы и милитаризации сознания людей, произошедшей после Крыма, они стали жёстко прессовать региональные власти, преследуя собственные бизнес-интересы», - отметил Галлямов.

На данный момент какой-то определённой логики количества арестов в регионах РФ нет. Если где-то «губернатор упёрся, как, например, в Челябинске Юревич», то ситуацию изменяют. Силовики, остающиеся у власти, очень тонко умеют понимать грань дозволенного.

Сегодня в России арестовать замминистра внутренних дел – это значит нарваться на конфликт с МВД. Другим силовым структурам это не очень нужно. Сферы влияния поделены, и баланс соблюдают. В ином случае может начаться серьёзная война, которая принесёт убытки, скандалы и нарушение существующего порядка взаимодействия. Система может опрокинуться.

#Политика#Новости#Россия#Арест
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