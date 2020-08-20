На Мельникайте в сторону областного центра из-за аварии собирается пробка

Posted 20 августа 2020, 10:23
Published 20 августа 2020, 10:23
Modified 30 ноября, 17:09
Updated 30 ноября, 17:09
Час назад в городском паблике появилось фото аварии на улице Мельникайте. Столкнулись два автомобиля — внедорожник и «Лада». Автомобили перекрыли почти две полосы из трёх. Судя по снимку, можно предположить, что одна из машин выезжала с прилегающей территории, из двора.
В сторону центральных улиц города уже начала собираться пробка. Сотрудников ГИБДД на месте происшествия пока нет. Повреждений автомобилей на фото не видно, поэтому можно сделать вывод, что в ДТП никто не пострадал.
«Всем, кто двигается с объездной дороги на Мельникайте, стоит пересмотреть свой маршрут, чтобы не попасть в будущий затор», — рекомендует «Наш Город».
Как ранее сообщало интернет-издание, утром в районе Пермяковского моста водители попали в длинную пробку из-за мелкого ДТП. Водитель пикапа не соблюдал дистанцию и «догнал» впереди идущую легковушку. К тому же на самом путепроводе идёт ремонт, что тоже осложнило тюменцам приезд на работу вовремя.