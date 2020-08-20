На Мельникайте в сторону областного центра из-за аварии собирается пробка

Час назад в городском паблике появилось фото аварии на улице Мельникайте. Столкнулись два автомобиля — внедорожник и «Лада». Автомобили перекрыли почти две полосы из трёх. Судя по снимку, можно предположить, что одна из машин выезжала с прилегающей территории, из двора.