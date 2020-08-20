nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа 2020, 10:23

Published 20 августа 2020, 10:23

Modified 30 ноября, 17:09

Updated 30 ноября, 17:09

На Мельникайте в сторону областного центра из-за аварии собирается пробка

20 августа 2020, 10:23
Сюжет
ДТП
На улице Мельникайте от объездной в сторону областного центра произошло ДТП, сообщает городской паблик «АВТО Тюмень. ДТП».

Час назад в городском паблике появилось фото аварии на улице Мельникайте. Столкнулись два автомобиля — внедорожник и «Лада». Автомобили перекрыли почти две полосы из трёх. Судя по снимку, можно предположить, что одна из машин выезжала с прилегающей территории, из двора.

В сторону центральных улиц города уже начала собираться пробка. Сотрудников ГИБДД на месте происшествия пока нет. Повреждений автомобилей на фото не видно, поэтому можно сделать вывод, что в ДТП никто не пострадал.

«Всем, кто двигается с объездной дороги на Мельникайте, стоит пересмотреть свой маршрут, чтобы не попасть в будущий затор», — рекомендует «Наш Город».

Как ранее сообщало интернет-издание, утром в районе Пермяковского моста водители попали в длинную пробку из-за мелкого ДТП. Водитель пикапа не соблюдал дистанцию и «догнал» впереди идущую легковушку. К тому же на самом путепроводе идёт ремонт, что тоже осложнило тюменцам приезд на работу вовремя.

Материалы по теме
В Тюмени из-за аварии на улице Профсоюзная образовалась пробкаАвария перекрыла движение в тюменских микрорайонахУтро у тюменцев началось с дорожного затора
#Происшествия#Тюмень#Новости#ДТП#Наш город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика