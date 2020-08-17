В Тюмени за воскресенье задержали рекордное число пьяных водителей

Posted 17 августа 2020, 10:03
Published 17 августа 2020, 10:03
Modified 30 ноября, 17:09
Updated 30 ноября, 17:09
Вчера сотрудники ГИБДД задержали рекордное число водителей в состоянии алкогольного опьянения. В целом за выходные дни было задержано 78 водителей, из них 48 — в воскресенье. Треть нарушителей составляют водители в возрасти до 30 лет, самому старшему — 60 лет, самому младшему — 20.
«В воскресенье 5 нетрезвых водителей остановлено на федеральной автодороге Тюмень-Омск в окрестностях областного центра, 3 — в поселке Боровский, 2 — на Салаирском тракте, 2 — на улице Щербакова», — рассказывают в ГИБДД.
Известно, что 7 человек из задержанных вчера сели пьяными за руль не в первый раз. Они будут привлечены к уголовной ответственности. Сотрудники ГИБДД принимают меры для противодействия вождению в нетрезвом виде.