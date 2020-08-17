В Тюмени за воскресенье задержали рекордное число пьяных водителей

Вчера сотрудники ГИБДД задержали рекордное число водителей в состоянии алкогольного опьянения. В целом за выходные дни было задержано 78 водителей, из них 48 — в воскресенье. Треть нарушителей составляют водители в возрасти до 30 лет, самому старшему — 60 лет, самому младшему — 20.