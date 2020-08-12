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Posted 12 августа 2020, 13:29

Published 12 августа 2020, 13:29

Modified 30 ноября, 17:05

Updated 30 ноября, 17:05

Белорусская оппозиция призывает выводить из строя спецтехнику

12 августа 2020, 13:29
Сюжет
Выборы
Белорусский писатель Андрей Жвалевский дал метафорическое определение нынешней стадии протестов в стране, сообщают «Новые известия».

Он полагает, что протесты в Беларуси вошли в затяжную фазу. Между тем государственные СМИ по-прежнему не замечают того, что происходит по всей стране.

«Бегемот вроде как сильнее, но слепни постоянными укусами все больше выводят его из себя. И скоро он или сбежит подальше, или взбесится и сослепу врежется в баобаб», - отметил Андрей Жвалевский.

Писательница Евгения Пастернак отмечает, что в Минске третью ночь подряд стреляют. Говорят, что резиновыми пулями. Но, честно, от этого не легче. Взрывы светошумовых вторую ночь в режиме нонстоп.

«Мы не остаемся дома по одному, кучкуемся компанией подруг, потому что по одиночке без информации невыносимо. Вчера вот сидели в волшебном месте с работающим через прокси интернетом», - сообщила Пастернак.

В телеграмм-каналах неоднократно отмечается – «Мы не нападаем первыми! В случае применении силы, выводить из строя технику, а не людей!».

Евгения Пастернак напомнила, что на участках 75 и 73 общая явка избирателей девятого августа не сходится почти на 3000 человек с официальной. Общее число избирателей – 3800, независимые наблюдатели сообщили о 4430 проголосовавших, а комиссия выдала 1500 бюллетеней.

На данный момент в сети появились данные голосования на выборах по оцифрованным протоколам, которые «со всей очевидностью свидетельствуют о катастрофической фальсификации в голосовании», - отмечает издание.

#Политика#Новости#Выборы#Беларусь#Протесты
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