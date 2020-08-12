Белорусская оппозиция призывает выводить из строя спецтехнику

Posted 12 августа 2020, 13:29
Published 12 августа 2020, 13:29
Modified 30 ноября, 17:05
Updated 30 ноября, 17:05
Он полагает, что протесты в Беларуси вошли в затяжную фазу. Между тем государственные СМИ по-прежнему не замечают того, что происходит по всей стране.
«Бегемот вроде как сильнее, но слепни постоянными укусами все больше выводят его из себя. И скоро он или сбежит подальше, или взбесится и сослепу врежется в баобаб», - отметил Андрей Жвалевский.
Писательница Евгения Пастернак отмечает, что в Минске третью ночь подряд стреляют. Говорят, что резиновыми пулями. Но, честно, от этого не легче. Взрывы светошумовых вторую ночь в режиме нонстоп.
«Мы не остаемся дома по одному, кучкуемся компанией подруг, потому что по одиночке без информации невыносимо. Вчера вот сидели в волшебном месте с работающим через прокси интернетом», - сообщила Пастернак.
В телеграмм-каналах неоднократно отмечается – «Мы не нападаем первыми! В случае применении силы, выводить из строя технику, а не людей!».
Евгения Пастернак напомнила, что на участках 75 и 73 общая явка избирателей девятого августа не сходится почти на 3000 человек с официальной. Общее число избирателей – 3800, независимые наблюдатели сообщили о 4430 проголосовавших, а комиссия выдала 1500 бюллетеней.
На данный момент в сети появились данные голосования на выборах по оцифрованным протоколам, которые «со всей очевидностью свидетельствуют о катастрофической фальсификации в голосовании», - отмечает издание.