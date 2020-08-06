В Тюмени мошенник выручил полмиллиона рублей на продаже автомобиля

«Менеджер по продажам, воспользовавшись своим служебным положением, продал автомобиль марки „BMW“ и не предоставил денежные средства ни автосалону, ни законному владельцу. Похищенные 500 тысяч рублей злоумышленник потратил на долговые обязательства и личные нужды», — сообщает управление МВД по Тюменской области.