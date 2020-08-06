В Тюмени мошенник выручил полмиллиона рублей на продаже автомобиля

Posted 6 августа 2020, 11:36
Published 6 августа 2020, 11:36
Modified 30 ноября, 16:41
Updated 30 ноября, 16:41
Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Тюмени по подозрению в мошенничестве. Выяснилось, что он, будучи сотрудником автосалона, провернул мошенническую схему. Его клиент хотел продать автомобиль, уже подписал документы и ждал, когда удастся совершить сделку.
«Менеджер по продажам, воспользовавшись своим служебным положением, продал автомобиль марки „BMW“ и не предоставил денежные средства ни автосалону, ни законному владельцу. Похищенные 500 тысяч рублей злоумышленник потратил на долговые обязательства и личные нужды», — сообщает управление МВД по Тюменской области.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело. 29-летнему тюменцу грозит до 6 лет тюрьмы.