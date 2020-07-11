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Posted 11 июля 2020, 08:53

Published 11 июля 2020, 08:53

Modified 30 ноября, 16:41

Updated 30 ноября, 16:41

Американские ученые проверили влияние излучения 5G на рыбках

11 июля 2020, 08:53
Исследователи заявляют, что сеть 5G практически не оказывает влияния на здоровье, сообщают «Новые известия».

Сотрудники Университета штата Орегон облучили эмбрионы рыбки данио-рерио и не обнаружили особых последствий, пишет Science Daily. Результаты опубликованы в журнале PLOSONE.

Сеть 5G, которая начала развертываться по всему миру в 2019 году, обеспечивает более быстрое подключение к Интернету. Технология появилась недавно и о её влиянии на здоровье почти ничего неизвестно.

Для исследований выбрали эмбрионы данио-рерио. Рыбка уже давно используется для выявления влияния окружающей среды на живые организмы.

«Орегонские ученые в течение двух дней подвергали эмбрионы рыбок воздействию радиочастотного излучения 3,5 ГГц», - сообщают «Новые известия».

Они обнаружили небольшую реакцию эмбрионов на внезапный звук. Учёные пришли к выводу, что излучение безопасно.

#Общество#Новости#Здоровье#Ученые
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