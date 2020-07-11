Американские ученые проверили влияние излучения 5G на рыбках

Posted 11 июля 2020, 08:53
Published 11 июля 2020, 08:53
Modified 30 ноября, 16:41
Updated 30 ноября, 16:41
Сотрудники Университета штата Орегон облучили эмбрионы рыбки данио-рерио и не обнаружили особых последствий, пишет Science Daily. Результаты опубликованы в журнале PLOSONE.
Сеть 5G, которая начала развертываться по всему миру в 2019 году, обеспечивает более быстрое подключение к Интернету. Технология появилась недавно и о её влиянии на здоровье почти ничего неизвестно.
Для исследований выбрали эмбрионы данио-рерио. Рыбка уже давно используется для выявления влияния окружающей среды на живые организмы.
«Орегонские ученые в течение двух дней подвергали эмбрионы рыбок воздействию радиочастотного излучения 3,5 ГГц», - сообщают «Новые известия».
Они обнаружили небольшую реакцию эмбрионов на внезапный звук. Учёные пришли к выводу, что излучение безопасно.