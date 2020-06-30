Как коронавирус повлиял на мусорную культуру в Тюменской области

Posted 30 июня 2020, 06:22
Published 30 июня 2020, 06:22
Modified 30 ноября, 17:03
Updated 30 ноября, 17:03
Сколько производили отходов на пике самоизоляции
Еще до начала введения режима повышенной готовности в Тюменской области предприятия начали переводить персонал на удаленку. И уже тогда региональный оператор зафиксировал увеличение количества отходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Например, только с 16 по 22 марта жители области выбросили более 6,5 тысяч тонн отходов.
А в первую неделю самоизоляции, когда многие тюменцы восприняли ее не как меру по сдерживанию заражения, а как дополнительную неделю выходных, количество мусора выросло еще больше.
«С 30 марта по 5 апреля возчиками собрано более 8 тысяч тонн отходов. Это сопоставимо с количеством мусора в новогодние праздники. Рекордные объёмы превышают прошлогодние цифры почти на полторы тысячи тонн за те же даты», — сообщили тогда в ТЭО.
Региональному оператору даже пришлось корректировать графики выезда мусоровозов в сторону увеличения количества рейсов.
«Для того, чтобы не допустить беспорядка, там, где это требуется, возчикам рекомендован двойной, а иногда и тройной, заезд мусоровозов на проблемные контейнерные площадки. В случае необходимости к работе привлекается дежурный транспорт», — сообщила первый заместитель руководителя ТЭО Светлана Петренко.
Самоизоляция отразилась на составе отходов
К моменту, когда стало понятно, что мир столкнулся с серьезной пандемией коронавирусной инфекции с прилавков магазинов и аптек смели все средства дезинфекции, средства защиты — маски и перчатки. По рекомендации медиков, одноразовые маски нужно менять раз в несколько часов, тем самым увеличилось и количество данных отходов.
«Стали заметны медицинские маски и одноразовые перчатки — ранее их количество было так мало, что совсем не выделялось в общей массе мусора», — отметил главный технолог тюменского мусоросортировочного завода Виталий Исаков.
Но в общей массе мусора количество данных отходов, по мнению члена комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Альберта Фахрутдинова, настолько мало, что вряд ли может принести значительный вред экологии.
Он отметил, что все же основная масса таких отходов формируется в медицинских учреждениях, а значит и утилизируются они иначе нежели бытовые отходы.
Помимо этого, региональный оператор отметил, что изменились потоки мусора.
«Если раньше существенная часть коммунальных отходов вывозилась с предприятий, то теперь — из многоквартирных домов и частного сектора. Те отходы, которые раньше выкидывали в офисах, кафе и любых общественных местах, теперь также „осели“ в баках у жилых домов», — сообщили в ТЭО.
Например, в составе отходов стало много картонных упаковок из ресторанов быстрого питания и магазинов с доставкой на дом.
Также тюменцы на изоляции занялись уборкой дома. Кто-то стал выбрасывать хлам и делать ремонт. Что, конечно, отразилось на составе мусора.
Региональный оператор отметил, что строительный мусор не относится к коммунальным отходам, но горожане все равно складируют такой мусор на контейнерных площадках.
Ситуация напряженная, но стабильная
Как и во многих отраслях экономики эпидемия нанесла удар и по сфере сбора мусора.
У многих тюменцев во время самоизоляции упали доходы, кто-то и вовсе потерял работу, соответственно многие не смогли платить по счетам, в том числе и за коммунальные услуги.
Уже в апреле по данным регионального оператора платежи за коммунальные услуги упали на 20%, чем за аналогичный период 2019 года, а по сравнению с февралем 2020 года, на 32%.
При этом сотрудники предприятий по сбору и сортировке мусора не уходили на самоизоляцию. В компании — регоператоре сообщили, если тенденция на сокращение платежей по коммунальным услугам сохраниться, то могут начаться проблемы.
«В этих сложных условиях тюменцы получат поддержку по оплате коммунальных услуг. Тем, кто оказался в критической ситуации и чьи доходы упали, не будут начисляться штрафные выплаты из-за вынужденной задержки платежей. Но оплата за вывоз отходов не отменена, как и не отменено потребление гражданами коммунальной услуги. На наших улицах и площадках не появляются свалки, потому что наши земляки продолжают трудиться на пределе возможностей. Они рискуют здоровьем своим и своих семей, — отметила первый заместитель руководителя ООО „ТЭО“ Светлана Петренко. — Часто эту работу не замечают, пока не случится серьезной проблемы. Если мусоровоз однажды не приедет, это почувствуется сразу. Сотрудники сейчас максимально задействованы и работают со всей ответственностью. Им нужна ответная поддержка от жителей области».