Как коронавирус повлиял на мусорную культуру в Тюменской области

«В этих сложных условиях тюменцы получат поддержку по оплате коммунальных услуг. Тем, кто оказался в критической ситуации и чьи доходы упали, не будут начисляться штрафные выплаты из-за вынужденной задержки платежей. Но оплата за вывоз отходов не отменена, как и не отменено потребление гражданами коммунальной услуги. На наших улицах и площадках не появляются свалки, потому что наши земляки продолжают трудиться на пределе возможностей. Они рискуют здоровьем своим и своих семей, — отметила первый заместитель руководителя ООО „ТЭО“ Светлана Петренко. — Часто эту работу не замечают, пока не случится серьезной проблемы. Если мусоровоз однажды не приедет, это почувствуется сразу. Сотрудники сейчас максимально задействованы и работают со всей ответственностью. Им нужна ответная поддержка от жителей области».