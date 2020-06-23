Тюменская мэрия выгнала киоски с кофе из центра города

Posted 23 июня 2020, 08:51
Published 23 июня 2020, 08:51
Modified 30 ноября, 16:41
Updated 30 ноября, 16:41
Эвакуация торговых точек произошла накануне, 22 июня. Чиновники, при поддержке сотрудников полиции, осуществили вывоз киосков, торгующих кофе.
Всего было эвакуировано четыре киоска: один в районе набережной и три в районе технопарка.
По словам владельцев торговых точек, утром они обнаружили наклеенные на ларьки постановления об освобождении парковочных мест. Вскоре приехали чиновники и полиция и за несколько часов увезли торговые точки.
Владельцы торговых точек рассказали «Нашему городу», что забрать торговые точки со штрафстоянки можно только после уплаты штрафа в размере 7 тыс. рублей.
В администрации города сообщили, что специалисты департамента земельных отношений провели обследование земельных участков и выявили самовольно установленные торговые точки.
«Собственник строения был уведомлен что он разместил объект на территории незаконно. Ему выдавались предписания и они не выполняли его»Гульнара Сидоркина, пресс-секретарь администрации города
В администрации добавили, что информация о необходимости демонтажа объектов была размещена на сайте ведомства.
Информация о эвакуированных транспортных средствах и о том, откуда их можно забрать также размещена на сайте городской администрации.
Однако среди горожан нашлись противники эвакуации торговых точек.
Тюменский урбанист Никита Кышко раскритиковал действия городской администрации.
По словам Кышко, эвакуация давит на малый бизнес, который и до пандемии «дышал на ладан», а теперь и вовсе пытается хоть как-то выжить.
Кышко считает, что действия администрации портят комфортную городскую среду и доступность точек общепита. Особенно в период пандемии, когда большинство кафе и ресторанов закрыты.
«Если размещение и обслуживание мобильных ларьков-кофеен ни как должным образом не регламентировано и не создано для этого должной инфраструктуры, то зачем их запрещать и тем более эвакуировать?»Никита Кышко, урбанист
Урбанист Илья Варламов после визита в Тюмень резко отзывался о кофейных киосках, размещённых на набережной. Варламову не понравился шум дизельных генераторов, подключенных к киоскам.
Однако этот шум Варламов поставил в укор администрации, не позаботившейся в время строительства дорогой набережной о проведении электросетей для работы малого бизнеса.