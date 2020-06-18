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Posted 18 июня 2020, 12:33

Published 18 июня 2020, 12:33

Modified 30 ноября, 17:03

Updated 30 ноября, 17:03

В России расходы на лекарства увеличились на 12%

В России расходы на лекарства увеличились на 12%

18 июня 2020, 12:33
Фото: 1Mi. В России расходы на лекарства увеличились на 12%
Жители России значительно увеличили покупки лекарств и медицинской техники, сообщают «Новые известия».

Общий рост расходов составил 12%, это эквивалентно 2,5 тыс. рублей. С марта по май большинство фармацевтических производств отметили рост продаж. С начала 2020 года рынок лекарств увеличился сразу на 23% до 576 млрд рублей. Порядка 35% средств были потрачены в государственных учреждениях.

Не все изменения фармацевты оценивают как позитивные. На данный момент в РФ предусмотрен ввоз даже незарегистрированных препаратов. Более того, в июне на рынке лекарств наблюдается спад, многие россияне сделали запас лекарств.

«С начала года медикаменты подорожали в России на 3,2%», - отмечает КоммерсантЪ.

#Общество#Новости#Россия#Лекарства
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