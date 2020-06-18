В России расходы на лекарства увеличились на 12%

Posted 18 июня 2020, 12:33
Published 18 июня 2020, 12:33
Modified 30 ноября, 17:03
Updated 30 ноября, 17:03
Общий рост расходов составил 12%, это эквивалентно 2,5 тыс. рублей. С марта по май большинство фармацевтических производств отметили рост продаж. С начала 2020 года рынок лекарств увеличился сразу на 23% до 576 млрд рублей. Порядка 35% средств были потрачены в государственных учреждениях.
Не все изменения фармацевты оценивают как позитивные. На данный момент в РФ предусмотрен ввоз даже незарегистрированных препаратов. Более того, в июне на рынке лекарств наблюдается спад, многие россияне сделали запас лекарств.