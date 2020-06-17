Выбираем рулонные шторы для разных комнат

Posted 17 июня 2020,, 11:22
Published 17 июня 2020,, 11:22
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Для обеденного помещения и кухни лучше выбрать не плотную штору. Она должна хорошо пропускать свет и не быть темной. В комнату на северной стороне лучше выбрать ткань с выжженным рисунком. Так она будет казаться светлее и уютнее.
Рулонная штора в спальное помещение должна быть плотная и не пропускающая свет. Благодаря этому, сну не будет мешать солнечный свет. Детская комната может позволить поиграть с рисунками и цветами ткани. Сюда следует выбирать штору средней плотности, так как для ребенка солнечный свет очень важен.
Если покупатель выбирает штору для домашнего кинотеатра, то тут подойдут плотные, темные шторы. Они не пропустят ни одного луча солнечного света, и не будут отвлекать от кинопросмотра.
Как закрепить шторы:
Плюсы такого вида штор для пластиковых окон:
Минусы рулонных штор:
Для того чтобы шторы прослужили долго, их следует беречь от пятен и механических повреждений. Средний срок службы около 5 лет. При бережном уходе и правильной эксплуатации, они могут прослужить гораздо дольше.
Рулонные шторы, которые еще совсем недавно были необычной новинкой среди привычных и традиционных вариантов оформления оконных проемов в жилых и нежилых помещениях, на сегодняшний день, бесспорно удерживают одну из лидирующих позиций в этой отрасли производства и дизайна.
Предпочтение такому виду штор отдают все большее количество людей в первую очередь благодаря их простоте, удобству и практичности в изготовлении, выборе цветовой гаммы и размеров в соответствии с основной стилистической направленностью помещения, а также в монтаже и дальнейшем уходе.
Конечно, как и любой, пользующийся популярностью и спросом у потребителя, продукт, рулонные шторы и способы их установки и комплектации также постоянно усовершенствуются.
Первые рулонные шторы такого типа выглядели в полном соответствии с их названием, то есть как рулон. Наматывались они на специальный вал, прикрепленный к окну специальными механизмами, причем для этого нужно было сверлить оконную раму, еще и в нескольких местах, а для равномерного ее скручивания, внизу был прикреплен своеобразный утяжелитель. Такие шторы продолжают применяться и на сегодняшний день довольно активно, но больше такой вид все-таки подходит для подчеркивания домашней атмосферы и уюта.
В помещениях с современных дизайном интерьера не спешат отказываться от такого удобного вида штор, как рулонные, но все чаще используют так называемую закрытую систему их установки и комплектации, которая скрывает от посторонних глаз валик, на который накручивается ткань. Создается впечатление, что штора как бы втягивается внутрь короба. Эту систему еще называют кассетной или рулонными шторами для пластиковых окон, Особо популярны, опять же за счет экономии места для установки и в итоге более изящного общего вида окна, миникассеты.
Рулонные шторы в миникассетах подходят для любого пластикового или деревянного окна, независимо от его размеров. Одним из их плюсов является обязательное наличие боковых направляющих, что полностью ограничивает прохождение солнечного света в помещение и придает завершенный вид оформлению оконного проема.
Крепятся миникассеты с помощью нескольких саморезов и монтажной пены, что позволяет избежать сверления оконного профиля.
Применение рулонных штор в миникассетах возможно в любом помещении, независимо от его размеров и типа, но особенно часто встречаются в интерьерах, созданных в стиле хай-тека и минимализма.
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