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Posted 17 июня 2020,, 11:22

Published 17 июня 2020,, 11:22

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Выбираем рулонные шторы для разных комнат

17 июня 2020, 11:22
Рулонные шторы стоит выбирать с учетом освещенности и назначения комнат.

Для обеденного помещения и кухни лучше выбрать не плотную штору. Она должна хорошо пропускать свет и не быть темной. В комнату на северной стороне лучше выбрать ткань с выжженным рисунком. Так она будет казаться светлее и уютнее.

Рулонная штора в спальное помещение должна быть плотная и не пропускающая свет. Благодаря этому, сну не будет мешать солнечный свет. Детская комната может позволить поиграть с рисунками и цветами ткани. Сюда следует выбирать штору средней плотности, так как для ребенка солнечный свет очень важен.

Если покупатель выбирает штору для домашнего кинотеатра, то тут подойдут плотные, темные шторы. Они не пропустят ни одного луча солнечного света, и не будут отвлекать от кинопросмотра.

Как закрепить шторы:

  • Следует аккуратно вскрыть упаковку, не повредив ткань;
  • Нужно снять заглушки по бокам, и отрегулировать размер;
  • Далее нужно приложить тканевый ролет к окну и закрепить с помощью саморезов к штапикам;
  • Установить заглушки;
  • Освободить две направляющих и вставить рулон под крышку;
  • Попробовать поднять и опустить штору. Она должна делать это без сопротивления и усилий;
  • Последним этапом нужно закрепить фиксатор и вставить в него цепь.

Плюсы такого вида штор для пластиковых окон:

  1. Подобрать рисунок и фактору ткани можно абсолютно под любой дизайн комнаты. Имеется возможность сделать шторы не плотными, а прозрачными. Они могут защищать от яркого солнечного света, но не будут полностью перекрывать его
  2. Уход и пользование такими шторами не доставляет хлопот. Для того чтобы почистить их от пыли, достаточно провести сухую чистку пылесосом с деликатной насадкой
  3. Такие шторы при использовании сами очищаются от пыли. Во время сворачивания и разворачивания, осевшая пыль и грязь просто слетает
  4. Покупка таких штор для большого окна выйдет гораздо дешевле, нежели декор обычным тюлем и ламбрекенами
  5. При проветривании помещения, ткань не развевается, благодаря удерживающим магнитам

Минусы рулонных штор:

  1. Чаще всего, покупателя останавливает цена на изделие. Стоит заметить, что обычно она вполне сопоставима с качеством подъемного механизма и ткани. Механизм штор средней ценовой категории прослужит покупателю намного дольше. Плюс он не будет шуметь при подъеме;
  2. При долгом применении (более 5 лет) цвет теряет яркость и выгорает на солнце.

Для того чтобы шторы прослужили долго, их следует беречь от пятен и механических повреждений. Средний срок службы около 5 лет. При бережном уходе и правильной эксплуатации, они могут прослужить гораздо дольше.

Рулонные шторы, которые еще совсем недавно были необычной новинкой среди привычных и традиционных вариантов оформления оконных проемов в жилых и нежилых помещениях, на сегодняшний день, бесспорно удерживают одну из лидирующих позиций в этой отрасли производства и дизайна.

Предпочтение такому виду штор отдают все большее количество людей в первую очередь благодаря их простоте, удобству и практичности в изготовлении, выборе цветовой гаммы и размеров в соответствии с основной стилистической направленностью помещения, а также в монтаже и дальнейшем уходе.

Конечно, как и любой, пользующийся популярностью и спросом у потребителя, продукт, рулонные шторы и способы их установки и комплектации также постоянно усовершенствуются.

Первые рулонные шторы такого типа выглядели в полном соответствии с их названием, то есть как рулон. Наматывались они на специальный вал, прикрепленный к окну специальными механизмами, причем для этого нужно было сверлить оконную раму, еще и в нескольких местах, а для равномерного ее скручивания, внизу был прикреплен своеобразный утяжелитель. Такие шторы продолжают применяться и на сегодняшний день довольно активно, но больше такой вид все-таки подходит для подчеркивания домашней атмосферы и уюта.

В помещениях с современных дизайном интерьера не спешат отказываться от такого удобного вида штор, как рулонные, но все чаще используют так называемую закрытую систему их установки и комплектации, которая скрывает от посторонних глаз валик, на который накручивается ткань. Создается впечатление, что штора как бы втягивается внутрь короба. Эту систему еще называют кассетной или рулонными шторами для пластиковых окон, Особо популярны, опять же за счет экономии места для установки и в итоге более изящного общего вида окна, миникассеты.

Рулонные шторы в миникассетах подходят для любого пластикового или деревянного окна, независимо от его размеров. Одним из их плюсов является обязательное наличие боковых направляющих, что полностью ограничивает прохождение солнечного света в помещение и придает завершенный вид оформлению оконного проема.

Крепятся миникассеты с помощью нескольких саморезов и монтажной пены, что позволяет избежать сверления оконного профиля.

Применение рулонных штор в миникассетах возможно в любом помещении, независимо от его размеров и типа, но особенно часто встречаются в интерьерах, созданных в стиле хай-тека и минимализма.

На правах рекламы.

#Общество#Александра Миралинкс Логинова#Новости
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