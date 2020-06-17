Выбираем рулонные шторы для разных комнат

Первые рулонные шторы такого типа выглядели в полном соответствии с их названием, то есть как рулон. Наматывались они на специальный вал, прикрепленный к окну специальными механизмами, причем для этого нужно было сверлить оконную раму, еще и в нескольких местах, а для равномерного ее скручивания, внизу был прикреплен своеобразный утяжелитель. Такие шторы продолжают применяться и на сегодняшний день довольно активно, но больше такой вид все-таки подходит для подчеркивания домашней атмосферы и уюта.