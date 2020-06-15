В Нижневартовске сотрудник газеты «Местное время» заболел коронавирусом

Posted 15 июня 2020, 15:30
Published 15 июня 2020, 15:30
Modified 30 ноября, 17:04
Updated 30 ноября, 17:04
Медики выявили у начальника отделы рекламы Светланы Котович коронавирус. Она лечится дома и продолжает работу.
«Где подхватила вирус, не знаю. Может быть, в аптеке, а может, и в магазине. Температура скачет: вчера было 38, 5, сегодня 37,3. КТ уже сделали», - сообщила сотрудник организации.
Часть журналистов газеты отправлена на 14-дневную самоизоляцию. До конца недели все сотрудники сдадут тест на COVID- 19. Редакция работает в прежнем режиме.
На 15 июня в ХМАО врачи зарегистрировали 184 новых случая опасной инфекции. Всего в России заразились 537 тыс. человек, более 55% прошли полный курс лечения и вернулись домой.