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Posted 15 июня 2020, 15:30

Published 15 июня 2020, 15:30

Modified 30 ноября, 17:04

Updated 30 ноября, 17:04

В Нижневартовске сотрудник газеты «Местное время» заболел коронавирусом

15 июня 2020, 15:30
Сюжет
Коронавирус
Сотрудники газеты «Местное время» с 15 июня переходят на удалённую работу, сообщает ugra-news.ru.

Медики выявили у начальника отделы рекламы Светланы Котович коронавирус. Она лечится дома и продолжает работу.

«Где подхватила вирус, не знаю. Может быть, в аптеке, а может, и в магазине. Температура скачет: вчера было 38, 5, сегодня 37,3. КТ уже сделали», - сообщила сотрудник организации.

Часть журналистов газеты отправлена на 14-дневную самоизоляцию. До конца недели все сотрудники сдадут тест на COVID- 19. Редакция работает в прежнем режиме.

На 15 июня в ХМАО врачи зарегистрировали 184 новых случая опасной инфекции. Всего в России заразились 537 тыс. человек, более 55% прошли полный курс лечения и вернулись домой.

#Общество#Коронавирус#Новости#Нижневартовск
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