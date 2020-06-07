Что ищут черные археологи в тюменской земле?

Posted 7 июня 2020,, 11:35
Published 7 июня 2020,, 11:35
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Черные копатели или черные археологи появились в Советском Союзе в 60-е годы прошлого столетия. Первоначальной целью копателей был поиск оружия и наград времен Великой Отечественной войны, которых в земле было бесчисленное множество.
Конечно, большинство находок уходило на черный рынок. В первую очередь это касалось оружия.
Стоит отметить, что в те годы к копателям население страны относилось с нескрываемым презрением: память о войне, унесшей миллионы жизней, была еще свежа. Искателей кладов называли мародерами, поэтому стычки между копателями и жителями СССР случались довольно часто.
Нередко случались и другие трагические инциденты: во время раскопок кладоискатели нередко подрывались на снарядах времен войны.
С годами находить сохранившиеся экземпляры оружия стало все сложнее: время не щадило железо и деревянные части оружия, да и конкуренция с официальными поисковыми отрядами усложняла работу черных копателей.
С началом 90-х годов и последующим развалом СССР копатели вновь вернулись к работе и гораздо активнее, чем годами ранее. Рост кладоискателей спровоцировали безработица, технический прогресс и открывшиеся рынки сбыта находок.
Помимо традиционных пистолетов времен второй мировой, которые пользовались спросом у оргпреступности, копатели стали искать награды и элементы обмундирования, пользовавшиеся спросом среди частных коллекционеров в России и за рубежом.
Помимо артефактов времен второй мировой, вырос спрос на предметы старины дореволюционного периода: иконы, монеты, холодное оружие и прочее.
В большинстве своем черные копатели это умные и образованные люди, хорошо знающие историю. Раскопками занимаются обеспеченные люди, поскольку внедорожники, металлоискатели и прочие атрибуты кладоискателя стоят довольно дорого.
По словам российских археологов, у большинства копателей оборудование гораздо дороже и качественней, чем у ученых.
Скорее всего, это связано с тем, что часть доходов от своей противоправной деятельности копатели направляют на покупку нового снаряжения, в то время, как ученые получают финансирование только от государства.
Черные копатели отличаются от настоящих археологов не только наличием качественного оборудования, но и подходом к делу.
В прочем, и сами копатели отличаются друг от друга и говорить о том, что все они ведут себя одинаково, как минимум, несправедливо.
У черных археологов есть три основные схемы работы:
Первая схема подразумевает под собой покупку у жителей сел и деревень старинных икон, монет и прочих предметов, имеющих историческую ценность.
Во втором случае копатели обращаются за помощью к студентам-историкам или жителям сел и деревень. За скромное вознаграждение узнают, где проводят раскопки археологи и, дождавшись пока экспедиция покинет место раскопок, приезжают туда с тракторами и прочей техникой.
Именно эта группа наносит больше всего ущерба историческому наследию, уничтожая все слои и найденные останки. Интерес у копателей вызывают только ценные артефакты.
Кладоискателей можно условно отнести к самой безобидной для историков группе. В большинстве своем, эти люди ищут монеты, украшения и другие более-менее ценные артефакты.
Поиски ведутся на местах ранних поселений, огородах (чаще всего по договоренности с хозяевами) и берегах рек.
У кладоискателей есть определенный кодекс, по которому артефакты, обнаруженные в земле и не представляющие интереса, раскладываются вдоль мест раскопок.
По словам копателей, для этого есть две причины: показать коллегам, что на месте уже проводился поиск, и обезопасить сельскохозяйственную технику, которая может повредиться от артефактов.
Известно, что на севере Тюменской области некоторые копатели ищут останки животных, времен ледникового периода.
Помимо вышеперечисленных групп можно выделить копателей, работающих на местах сражений времен Второй Мировой войны, однако в нашем регионе боев не было, поэтому такие группы в Сибири не работают.
Боевые трофеи, которые можно обнаружить на территории Тюменской области, в большинстве своем, относятся к периоду гражданской войны.
В целом, у Сибири очень богатое историческое наследие, но, больший интерес история края вызывает у частных российских и зарубежных коллекционеров, чем у самих сибиряков.
Согласно списку, составленному тюменскими археологами, за прошедшие пять лет, вошли сразу шесть объектов:
Также археологи отмечают, что культурный слой в Тобольске по насыщенности артефактами не уступает Новгороду.
«Тобольск — наш сибирский Новгород. Но, к сожалению, историческая часть Тобольска, как территория Верхнего посада, так и подгорная часть, не охраняется. Как и в Тюмени, культурный слой Тобольска не взят под охрану»Оксана Аношко, сотрудник Тюменского научного центра РАН
Археологическое сообщество просит правительство Тюменской области и полицию оказать содействие в защите культурного слоя.
Соответствующее письмо было направлено Александру Моору от лица руководства Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
В письме губернатора просят разобраться в сложившейся ситуации и возобновить проведение раскопок профессиональными археологами в местах застройки. В противном случае, Тюмень рискует за несколько лет лишиться богатейшего исторического наследия.
Вероятнее всего, решить проблему сохранения исторического наследия без личного вмешательства губернатора не получится. По данным археологов, за прошедшие несколько лет, ни одного тюменского копателя не привлекли к ответственности по ст 243.2 УК РФ за «Незаконный поиск и/или изъятие археологических предметов из мест залегания».