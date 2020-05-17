Почему полиция не приезжает на вызовы?

Во второй раз к мужчине приехали сотрудники Росгвардии. Стражи порядка отнеслись к ситуации со смекалкой: один из сотрудников спрятался за трансформаторной подстанцией, а другой сделал вид, что уезжает. Через несколько минут снова включилась музыка, но перед компанией неожиданно появился росгвардеец, а вскоре на служебной машине подъехал второй. Больше компания в то лето не шумела.