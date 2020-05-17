Почему полиция не приезжает на вызовы?

Posted 17 мая 2020,, 02:40
Published 17 мая 2020,, 02:40
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В социальных сетях регулярно появляются жалобы горожан на работу полиции. Большинство жалоб касается бездействия сотрудников правоохранительных органов.
По сообщениям тюменцев, не смотря на введенный режим повышенной готовности, обязующий горожан соблюдать самоизоляцию, возле технопарка каждый вечер собираются молодые люди и громко слушают музыку.
«У технопарка на стоянке ежесуточно собирается много машин и тусуется молодежь и распивают кофе с алкоголем до 3-4 часов ночи. Слушают громко музыку и не дают отдыхать людям в доме напротив. Два раза вызывали полицию, но результат 0» сообщает анонимный пользователь. (орфография сохранена)
«полиции не хватает, видимо, потенции или воли, чтоб не дожидаясь звонков доведенных граждан, взять эту точку сборки дэбилов (надо уточнять диагноз) на контроль и самостоятельно каждую ночь патрулировать её до установления порядка и законности в этом месте», — пишет тюменец Александр.
Точку зрения Александра поддерживают многие пользователи социальных сетей. Некоторые пользователи с сарказмом добавляют, что старая шутка про милицию «когда убьют — тогда и звоните» применима и к нынешней полиции.
От шума страдают не только жители центральной части города, но и спальных районов.
Тюменец Максим рассказывает, что шумные компании часто собираются во дворе жилого дома на улице Самарцева и слушают музыку до пяти утра. По словам мужчины, до полиции дозвониться невозможно.
История Николая напоминает детектив: несколько лет назад мужчина вызывал полицию, чтобы угомонить пьяную компанию во дворе на улице Щорса. Но каждый раз, завидев патрульный автомобиль, уличные тусовщики выключали музыку и прятались.
«Хотел было сам выйти, но жена начала ругаться, испугалась, что произойдет конфликт и что-то может случиться. Подумав, я согласился — вряд ли есть смысл объяснять пьяным идиотам, что ночью нельзя шуметь. Стали дожидаться повторного приезда полицейских»Николай
Во второй раз к мужчине приехали сотрудники Росгвардии. Стражи порядка отнеслись к ситуации со смекалкой: один из сотрудников спрятался за трансформаторной подстанцией, а другой сделал вид, что уезжает. Через несколько минут снова включилась музыка, но перед компанией неожиданно появился росгвардеец, а вскоре на служебной машине подъехал второй. Больше компания в то лето не шумела.
Официальная позиция полицейских такова: Сотрудники органов внутренних дел реагируют на каждое сообщение о преступлении и предпринимают все необходимые меры для установления лиц подозреваемых в их совершении.
Однако собеседники из МВД рассказывают, что ожидание связано с нехваткой кадров, организацией работы и приоритетностью вызовов.
«Есть определенная система приоритетности вызовов, как и у „скорой“. Если звонят по убийству или разбою — естественно, что приоритет будет выше, чем на вызов о шумных соседях»
Правда, как отмечает собеседник, зачастую, на некоторые вызовы направляется больше сотрудников, чем это нужно в принципе. К тому же, полицейские будут находиться на одном вызове, пока не возьмут со всех объяснения, или, в случае необходимости, не доставят нарушителей в отдел.
Также сотрудник отмечает, что полицейские — такие же люди, которым не чуждо желание работать меньше, чем нужно.
Самый простой вариант — смириться.
Но если это не про вас, то есть несколько советов от юристов.
Если вы услышали, что сосед избивает жену/ребенка или просто началась драка и вы опасаетесь за их жизнь и здоровье — при вызове полицейских можете уточнить, что вам показалось, что человека убивают или могут убить. В этом случае, ваш вызов получит высокий приоритет.
Ходить и проверять вы не обязаны, поэтому за ложный вызов вас не привлекут. Однако злоупотреблять подобными трюками не стоит.
Если вы вызвали полицию, но больше часа никто не приезжает — позвоните на телефон доверия.
В случае, когда к вам так никто и не приехал — обратитесь в полицию и под каким номером ваше обращение зарегистрировано в КУСПе (Книга Учета Сообщений о Происшествиях). Используя эти данные, а также дату и время вызова, вы можете обратиться с жалобой на бездействие сотрудников полиции в прокуратуру.
И юристы и полицейские просят об одном: ни в коем случае не ходите разбираться с шумными компаниями самостоятельно: конфликт с нетрезвыми людьми, может перерасти в драку. В этом случае вы рискуете пострадать сами или нанести увечья оппоненту. При любом раскладе итог не самый приятный.