nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 мая 2020, 07:25

Published 15 мая 2020, 07:25

Modified 30 ноября, 17:00

Updated 30 ноября, 17:00

В Тюмени установили евроконтейнеры для сбора мусора

15 мая 2020, 07:25
Сюжет
Сбор мусора
В Центральном и Калининском округах областного центра установили 329 новых контейнеров для сбора отходов, сообщает пресс-служба ООО «Тюменское экологическое объединение».

За время самоизоляции 164 площадки оборудовали современными баками. Заменили контейнеры только там, где завершено благоустройство, организован подъезд спецтехники к бакам, а места установки согласованы с областным департаментом недропользования и экологии.

Основное преимущество современных баков — расширенные возможности к эксплуатации. Им не страшна коррозия и перепады температур. Контейнеры вмещают большое количество отходов, удобны в использовании и санобработке, а также они легкие, прочные и мобильные.

«Новая система обращения с отходами направлена, в первую очередь, на комфорт жителей. Наша задача создать условия для аккуратного обращения с отходами, сделать процесс сбора максимально удобным и эффективным для людей, безопасным для экологии, а территорию дворов — чистой и опрятной. Чистоту важно не только создавать, но и поддерживать в дальнейшем», — подчеркнула первый заместитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Единственная опасность для баков — человек. К поломке может привести только намеренное или неаккуратное использование. Самые популярные ошибки в эксплуатации: попытки впихнуть в баки крупногабаритный мусор и шалости, в результате которых контейнеры неоднократно попадали на проезжую часть. Самым опасным является выброс в баки горящего мусора. Окурки, тлеющий уголь и неостывшая зола могут стать причиной пожара.

«Мы просим жителей города относиться бережно к новым контейнерам. По всем вопросам, связанным с вывозом коммунальных отходов, обращайтесь по телефону горячей линии: 8-800-250-73-26», — обращаются сотрудники компании к тюменцам.

Материалы по теме
9 мая в центре Тюмени установят дополнительные контейнеры для сбора мусораТюменцам напоминают: автомобильные шины складировать у контейнеров запрещеноВ контейнере тюменского мусоровоза обнаружили радиоактивное содержимое
#Общество#Тюмень#Новости#Экология#Мусор#Сбор мусора#Отходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика