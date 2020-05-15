В Тюмени установили евроконтейнеры для сбора мусора

Posted 15 мая 2020, 07:25
Published 15 мая 2020, 07:25
Modified 30 ноября, 17:00
Updated 30 ноября, 17:00
За время самоизоляции 164 площадки оборудовали современными баками. Заменили контейнеры только там, где завершено благоустройство, организован подъезд спецтехники к бакам, а места установки согласованы с областным департаментом недропользования и экологии.
Основное преимущество современных баков — расширенные возможности к эксплуатации. Им не страшна коррозия и перепады температур. Контейнеры вмещают большое количество отходов, удобны в использовании и санобработке, а также они легкие, прочные и мобильные.
«Новая система обращения с отходами направлена, в первую очередь, на комфорт жителей. Наша задача создать условия для аккуратного обращения с отходами, сделать процесс сбора максимально удобным и эффективным для людей, безопасным для экологии, а территорию дворов — чистой и опрятной. Чистоту важно не только создавать, но и поддерживать в дальнейшем», — подчеркнула первый заместитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Единственная опасность для баков — человек. К поломке может привести только намеренное или неаккуратное использование. Самые популярные ошибки в эксплуатации: попытки впихнуть в баки крупногабаритный мусор и шалости, в результате которых контейнеры неоднократно попадали на проезжую часть. Самым опасным является выброс в баки горящего мусора. Окурки, тлеющий уголь и неостывшая зола могут стать причиной пожара.
«Мы просим жителей города относиться бережно к новым контейнерам. По всем вопросам, связанным с вывозом коммунальных отходов, обращайтесь по телефону горячей линии: 8-800-250-73-26», — обращаются сотрудники компании к тюменцам.