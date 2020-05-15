В Тюмени установили евроконтейнеры для сбора мусора

«Новая система обращения с отходами направлена, в первую очередь, на комфорт жителей. Наша задача создать условия для аккуратного обращения с отходами, сделать процесс сбора максимально удобным и эффективным для людей, безопасным для экологии, а территорию дворов — чистой и опрятной. Чистоту важно не только создавать, но и поддерживать в дальнейшем», — подчеркнула первый заместитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.