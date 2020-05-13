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Posted 13 мая 2020, 13:39

Published 13 мая 2020, 13:39

Modified 30 ноября, 17:01

Updated 30 ноября, 17:01

В Санкт-Петербурге врачи создают базу доноров плазмы переболевших коронавирусом

13 мая 2020, 13:39
Сюжет
Коронавирус
В Санкт-Петербурге вирусологи создают базу данных доноров, которые перенесли коронавирусную инфекцию, сообщают Новые известия.

Если пациент прошел полный курс лечения от опасной болезни, то он может сдать плазму на антитела. Её используют для лечения заболевших. Отмечается, что это позволит усилить иммунитет пациента , который будет лучше сопротивляться при тяжелых формах инфекции.

Данная процедура на 100% безопасна для здоровья донора, но длительна (около 40 минут). Гражданин должен предоставить медицинское заключение о том, что он переболел коронавирусом.

«В России на 13 мая зарегистрировано 10 тыс. новых случаев заболевания. Почти 4,5 тыс. человек полностью выздоровели», - сообщают СМИ.

#Общество#Коронавирус#Новости#Врачи
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