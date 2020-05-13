В Санкт-Петербурге врачи создают базу доноров плазмы переболевших коронавирусом

Posted 13 мая 2020, 13:39
Published 13 мая 2020, 13:39
Modified 30 ноября, 17:01
Updated 30 ноября, 17:01
Если пациент прошел полный курс лечения от опасной болезни, то он может сдать плазму на антитела. Её используют для лечения заболевших. Отмечается, что это позволит усилить иммунитет пациента , который будет лучше сопротивляться при тяжелых формах инфекции.
Данная процедура на 100% безопасна для здоровья донора, но длительна (около 40 минут). Гражданин должен предоставить медицинское заключение о том, что он переболел коронавирусом.
«В России на 13 мая зарегистрировано 10 тыс. новых случаев заболевания. Почти 4,5 тыс. человек полностью выздоровели», - сообщают СМИ.