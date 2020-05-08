Что представляет собой масочный режим в Тюменской области?

По ценам в ведомстве уточнили, что они колеблются от 11 рублей до 40 рублей за штуку. Также отметили, что 40 рублей это предел, зафиксированный в одной сети аптек. Такой ценник связан с поставщиком, который продает эти маски сети по 35 рублей за штуку. Также отмечается, что на этом рынке присутствуют как китайские поставщики, так и отечественные. У российских получается дешевле.