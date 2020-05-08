Что представляет собой масочный режим в Тюменской области?

Posted 8 мая 2020, 15:20
Published 8 мая 2020, 15:20
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Предыстория масок и коронавируса
Пандемия COVID-19 началась в Китае. А в культуре азиатских стран широко распространено ношение масок, вне зависимости от болезни.
По заверениям китайских врачей, практика показала, что как один из факторов сдерживания эпидемии в Китае, эта мера оказалась действенной.
Поскольку самым известным из путей передачи коронавируса является воздушно-капельный, российские врачи сразу же рекомендовали носить маски.
Всемирная интернет-паутина и различные СМИ отреагировали на это предложение бурными обсуждениями. Читатели и комментаторы наперебой то доказывают, то опровергают эффективность ношения масок.
На совет носить маску для предотвращения заражения воздушно-капельным путем обрушилась жесткая критика.
«Если вы не медицинский работник и не ухаживаете дома за пациентом, нет смысла для защиты надевать на себя маску, особенно в условиях дефицита этого средства защиты. Об этом пишут ВОЗ и многие другие организации», — сообщало тогда издание.
Действительно спустя полтора месяца, после того как множество вирусологов и других медицинских специалистов рассказывали о мифах ношения масок, выяснилось, что маска нужна не для защиты, а для профилактики распространения.
В чем заключается профилактика?
По данным проекта ношумаску.рф, главное для чего нужна маска — это предотвратить передачу вируса воздушно-капельным путем от больного к здоровому.
Возникает вопрос: если ты здоров, то носить маску не нужно? Отвечаем: нужно.
«Идея маски направлена на реализацию главного — прервать передачу возбудителя от человека к человеку. А это происходит при разговоре. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом», — поясняет руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
По данным оперативного штаба, на 8 мая в России выявлено 10 699 больных коронавирусной инфекцией и 48,9% из них болеют бессимптомно.
То есть почти половина больных может заражать других и даже не подозревать об этом. Вот почему маски могут снизить риск распространения инфекции.
В азиатских странах считают, что строгая изоляция и культура носить маски способствовала быстрому снижению распространения эпидемии.
«То, что медицинские маски действительно защищают от респираторных заболеваний, доказано неоднократными эпидемиологическими исследованиями. В их эффективности убеждались и во время других эпидемий», — сообщает руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко.
Сегодня на рынке представлены как медицинские одноразовые, так и многоразовые тканевые маски.
Что с масками в Тюмени?
Если о пользе ношения масок понятно, то не совсем ясно, зачем вводить специальный режим?
На прошлой неделе главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо обратилась к губернатору Александру Моору с предложением ввести масочный режим на территории региона. Она отметила, что не все жители области соблюдают социальную дистанцию, многие не используют средства индивидуальной защиты в общественных местах, несмотря на то, что сохраняется большой риск заражения.
Глава региона 3 мая внес соответствующее изменение в постановление № 120-п.
«Рекомендовать гражданам с 6 мая 2020 года при нахождении в общественном транспорте, в такси, при посещении мест приобретения товаров, получения услуг, органов власти, организаций, чья деятельность не приостановлена, использовать санитарно-гигиенические маски, в том числе многоразового применения» — сообщалось в документе.
Мы выяснили, какие санкции ожидают человека, нарушившего масочный режим.
«Сотрудники полиции продолжают осуществлять профилактическую работу, а также мероприятия по соблюдению установленных в регионе ограничительных мер. В рамках профилактической работы еще раз разъясняют гражданам рекомендацию ношения масок, определенную постановлением правительства», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
О том, что означает масочный режим, рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
«Это означает, что если вы посещаете общественные места, пользуетесь общественным транспортом, заходите в места, где получаете любой вид услуги (торговые центры, аптеки) вы обязаны находиться в масках», — сказала она.
О том, где взять маски, она уточнила, что их можно купить в аптеках или ТЦ, а также изготовить самостоятельно, пользуясь методикой Роспотребнадзора или инструкций в сети.
Какие будут санкции за нарушение масочного режима, она не уточнила, вероятно, потому, что согласно постановлению, это всего лишь рекомендация.
Как дела обстоят на рынке масок, мы узнали в УФАС по Тюменской области. Ведомство ежедневно проводит мониторинг и следит за тем, что бы цены на маски не росли.
«Ситуация на данный момент такая, что существует определенный дефицит масок, но вместе с тем имеются аптечные учреждения где можно приобрести маски медицинские. Это, например, сеть аптек «Фармацея», затем мы зафиксировали наличие масок в аптеках «Фармленд» и «Аптека от склада». В торговых сетях медицинских масок нет, но имеются маски гигиенические, в частности в «Ашане», — рассказал заместитель руководителя УФАС Дмитрий Полухин.
По ценам в ведомстве уточнили, что они колеблются от 11 рублей до 40 рублей за штуку. Также отметили, что 40 рублей это предел, зафиксированный в одной сети аптек. Такой ценник связан с поставщиком, который продает эти маски сети по 35 рублей за штуку. Также отмечается, что на этом рынке присутствуют как китайские поставщики, так и отечественные. У российских получается дешевле.
«Мы работаем с предприятиями торговли, чтобы обеспечить наличие масок не только в аптеках, но и в гипермаркетах, и в магазинах формата „у дома“. Маски представлены в большом количестве и ассортименте», — подчеркнул директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров.
По данным Минпромторга, на 29 апреля в России ежесуточно изготавливают чуть более 9 млн масок. И темпы, как сообщает ведомство, растут.