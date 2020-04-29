Тюменский бизнес учится правильно выбрасывать отходы

Posted 29 апреля 2020, 06:20
Published 29 апреля 2020, 06:20
Modified 30 ноября, 16:48
Updated 30 ноября, 16:48
Предприниматели из Сорокинского района попали под прокурорский надзор. Проверка правоохранителей подтвердила, что юридические лица безответственно относились к экологии и благополучию земляков, игнорируя законные требования регионального оператора.
Как показывает практика, избегая обязательств по заключению договора на обращение с ТКО, предприниматели доставляют неудобства жителям Тюменской области, часто рискуют репутацией и теряют реальную возможность сократить затраты.
«Никакие доводы предпринимателей, что они самостоятельно вывозили отходы или привлекали к этому иных возчиков, во внимание не принимаются. Исключительным правом обращения с отходами на всей территории области наделен только региональный оператор. Заявления, что мусор вывозили они сами или «серые» возчики, являются лишь признанием очевидного факта нарушения экологического законодательства, которое влечет за собой штраф. В Государственной Думе уже прорабатывается вопрос об ужесточении наказания в отношении экологических нарушителей», – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
В отсутствие договора предприниматели в лучшем случае переполняют и захламляют контейнерные площадки, создавая бардак во дворах, а в худшем – устраивают очередную несанкционированную свалку в лесу. Региональному оператору, коммунальным службам и простым тюменцам приходится исправлять их ошибки. Последние – регулярно устраивают субботники и честно оплачивают услугу по вывозу отходов.
Безнаказанно переложить свои затраты на кошельки тюменцев не получится. Отказываясь от заключения договора, предприниматели только копят долги, так как оплатить весь объем услуг придется полностью по нормативу, вне зависимости от даты заключения договора. Произвести перерасчет задним числом «по факту» (количеству и объему контейнеров, установленных на площадке) в такой ситуации не получится.
В то же время компании, оформившие договор с региональным оператором, подчеркивают, что плата за вывоз ТКО оказалась адекватной, а в ряде случаев, они стали даже меньше платить, чем до реформы. Кроме того, те компании, которые в соответствии с решением Президента РФ вынуждены были приостановить свою деятельность на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, смогли скорректировать плату за ТКО на время простоя.
Получить консультацию специалистов, узнать подробности и ознакомиться с условиями договора, заключить договор удалённо, предприниматели и руководители могут, обратившись в энергосбытовую компанию «Восток» по телефону 8-800-250-28-74 и на горячую линию регоператора 8-800-250-73-26, а также через формы обратной связи на официальных сайтах компаний.