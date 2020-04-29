Тюменский бизнес учится правильно выбрасывать отходы

В то же время компании, оформившие договор с региональным оператором, подчеркивают, что плата за вывоз ТКО оказалась адекватной, а в ряде случаев, они стали даже меньше платить, чем до реформы. Кроме того, те компании, которые в соответствии с решением Президента РФ вынуждены были приостановить свою деятельность на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции, смогли скорректировать плату за ТКО на время простоя.