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Posted 27 апреля 2020, 20:00

Published 27 апреля 2020, 20:00

Modified 30 ноября, 16:52

Updated 30 ноября, 16:52

Владельцев будут штрафовать за лай собак в жилой зоне

Владельцев будут штрафовать за лай собак в жилой зоне

27 апреля 2020, 20:00
Фото: 1Mi. Владельцев будут штрафовать за лай собак в жилой зоне
Изменения в КоАП запретят собакам лаять по ночам у подъездов домов и в квартирах, сообщают «Новые известия».

Изменения коснулись части 6 статьи 14.1 проекта КоАП. Нарушение тишины с 23:00 до 07:00 будет караться штрафом для физических лиц. Специалисты отмечают, что лай собак в ночное время в квартире при отсутствии хозяина тоже рассматривается как нарушение. Сработавшая сигнализация автомобиля в указанный период тоже будет наказываться штрафом.

«Более того, законодатели предлагают ограничить сроки давности привлечения к административной ответственности – один год», - отмечают СМИ.

В начале февраля правительство РФ раскритиковала новый проект КоАП из-за больших штрафов для населения. Руководители крупных фракций в Госдуме отказались поддержать законопроект.

#Общество#Новости#Собаки
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