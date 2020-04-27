Владельцев будут штрафовать за лай собак в жилой зоне

Posted 27 апреля 2020, 20:00
Published 27 апреля 2020, 20:00
Modified 30 ноября, 16:52
Updated 30 ноября, 16:52
Изменения коснулись части 6 статьи 14.1 проекта КоАП. Нарушение тишины с 23:00 до 07:00 будет караться штрафом для физических лиц. Специалисты отмечают, что лай собак в ночное время в квартире при отсутствии хозяина тоже рассматривается как нарушение. Сработавшая сигнализация автомобиля в указанный период тоже будет наказываться штрафом.
«Более того, законодатели предлагают ограничить сроки давности привлечения к административной ответственности – один год», - отмечают СМИ.
В начале февраля правительство РФ раскритиковала новый проект КоАП из-за больших штрафов для населения. Руководители крупных фракций в Госдуме отказались поддержать законопроект.