Владельцев будут штрафовать за лай собак в жилой зоне

Изменения коснулись части 6 статьи 14.1 проекта КоАП. Нарушение тишины с 23:00 до 07:00 будет караться штрафом для физических лиц. Специалисты отмечают, что лай собак в ночное время в квартире при отсутствии хозяина тоже рассматривается как нарушение. Сработавшая сигнализация автомобиля в указанный период тоже будет наказываться штрафом.