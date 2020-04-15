Более тысячи тюменских медиков прошли обучение для помощи пациентам с коронавирусом

По информации пресс-центра вуза, департамент здравоохранения региона поручил подготовить дополнительные кадры для борьбы с COVID-19. В тюменском университете разработаны спецпрограммы дополнительного обучения по эпидемиологической безопасности. За всё время обучено 206 терапевтов, 50 инфекционистов, 84 анестезиолога.