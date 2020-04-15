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Posted 15 апреля 2020, 11:33

Published 15 апреля 2020, 11:33

Modified 30 ноября, 16:58

Updated 30 ноября, 16:58

Более тысячи тюменских медиков прошли обучение для помощи пациентам с коронавирусом

15 апреля 2020, 11:33
Сюжет
Коронавирус
Более тысячи врачей прошли обучение для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Тюменском государственном медицинском университете.

По информации пресс-центра вуза, департамент здравоохранения региона поручил подготовить дополнительные кадры для борьбы с COVID-19. В тюменском университете разработаны спецпрограммы дополнительного обучения по эпидемиологической безопасности. За всё время обучено 206 терапевтов, 50 инфекционистов, 84 анестезиолога.

«В вузе действуют специальные площадки для отработки практических навыков», — отмечают СМИ.

Проводится удаленная теоретическая подготовка кадров. Обучение проведено в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске. В мероприятии участвовали сотни студентов профильных курсов 360 ординаторов.

#Общество#Тюмень#Коронавирус#Новости
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