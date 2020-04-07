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Posted 7 апреля 2020, 08:48

Published 7 апреля 2020, 08:48

Modified 30 ноября, 16:57

Updated 30 ноября, 16:57

Тюменцы стали производить и выбрасывать больше мусора

7 апреля 2020, 08:48
Начиная с середины марта в Тюменской области сильно увеличилось количество вывозимого мусора, сообщает пресс-служба тюменского регоператора.

Уже с начала введения режима самоизоляции объем твёрдых коммунальных отходов в регионе вырос почти на 35%.

Количество мусора значительно выросло еще до официального карантина, когда некоторые предприятия стали переводить сотрудников на удалённую работу.

«Только с 16 по 22 марта жители области выбросили более 6.5 тысяч тонн отходов. Особый пик пришелся на период с 30 марта по 5 апреля. За это время возчиками собрано более 8 тысяч тонн отходов», - пояснили в пресс-службе ТЭО.

Примерно такой же объем мусора выбрасывают жители за время новогодних праздников.

Так, по сравнению с прошлогодними цифрами в этом году мусора было выброшено на полторы тысячи тонн больше, чем за аналогичный период. За время введения ограничительных мер в передвижении граждан только в областном центре с близлежащими районами мусора было вывезено 6.7 тысяч тонн.

Однако, регоператор справляется с увеличением работы. Вопрос своевременного вывоза ТКО находится на особом контроле руководства компании.

Данные от управляющих компаний поступают в режиме реального времени кроме того, работает горячая линия для граждан. На некоторые проблемные площадки мусоровоз возвращается два, а иногда и три раза за день. В случае необходимости к работе привлекается дежурный транспорт.

Тюменский мусоросортировочный завод продолжает работать в штатном режиме. На предприятии усилены меры санитарного контроля, минимизированы контактные действия, весь персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты и дезинфицирующими веществами. На работу сотрудники приезжают на транспорте компании или личных автомобилях.

#Общество#Тюмень#Новости#ООО "ТЭО"#Мусор#Отходы
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