Тюменцы стали производить и выбрасывать больше мусора

Так, по сравнению с прошлогодними цифрами в этом году мусора было выброшено на полторы тысячи тонн больше, чем за аналогичный период. За время введения ограничительных мер в передвижении граждан только в областном центре с близлежащими районами мусора было вывезено 6.7 тысяч тонн.