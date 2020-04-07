Работодатели всех сфер, объединяйтесь

Татьяна Рыгина, социальный предприниматель, директор коррекционного центра «Институт уникальных детей», руководитель комитета по социальному предпринимательству «Деловой России» отмечает, что ни одна из вновь предложенных мер ее не касается, аренда помещения коммерческая и арендодатель хоть и согласен снизить плату (, а это 60 тыс. рублей в месяц), но это не существенно. «Мы больше страдаем не от убытков, а от того, что наши дети не получают помощи, все навыки, которые мы нарабатываем, очень быстро нивелируются, занятия сейчас не проводятся, онлайн формат точно не для наших детей, — поясняет Татьяна Рыгина. — Эта ситуация нас социальных предпринимателей (их у в регионе не много, чуть более десятка) подстегнула к новым инициативам — будем выходить на власть с предложениями обеспечить всех социальных предпринимателей муниципальной арендой и второе разработать программы по льготным кредитам на приобретение и капитальный ремонт помещений.