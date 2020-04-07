Работодатели всех сфер, объединяйтесь

Posted 7 апреля 2020, 10:47
Published 7 апреля 2020, 10:47
Modified 21 октября 2022, 07:38
Updated 21 октября 2022, 07:38
Понятно, что от мер профилактики коронавируса больше всех страдает сфера услуг: турагенства, гостиничный бизнес, рестораны, свадебный бизнес. Все, кто мог перестроиться на онлайн режим — перестроились. Музеи, ивент-площадки, образовательные сообщества — в режиме он-лайн развивают, отвлекают и развлекают. Многие корпорации это делают бесплатно. А как малый и средний бизнес? Он ищет решения как выжить и при этом не нарушить законы.
Ситуация уникальна тем, что мало кто четко понимает, как действовать: руководство российских регионов принимает разные меры борьбы с коронавирусом, комментарии официальных лиц ограничиваются сухими цифрами и перечислениями нормативных документов власти. Бизнес-сообщество разделилось на тех, кому заплатят за «президентские каникулы» и на тех, кто сам должен заплатить «за себя и за того парня».
Наравне с курьерами самыми востребованными специалистами в период карантина можно считать юристов. Малый и средний бизнес зачастую, не имеет целого штата юристов и кадровиков и когда объявили карантин встал вопрос что делать, когда ничего делать нельзя.
«К нам начали поступать звонки от наших заказчиков с просьбой разъяснить как поступить по тому или иному вопросу, в основном кадровому. Предприниматели задавали схожие вопросы и для экономии времени мы создали Сообщество в Вайбере „Поддержка работодателей“. Мы обратились за помощью к власти, юристам с просьбой оказать правовую помощь. Первым откликнулся Департамент труда и занятости и лично его директор Надежда Мазуркевич, присоединился правовой комитет „Деловая Россия“, потом Департамент потребительского рынка, Союз работодателей, Западно-Сибирская правовая палата, и лично уполномоченный по правам предпринимателей Лариса Невидайло. Очень важно, что в нашем чате, в котором уже более 650 человек, власть и работодатели общаются напрямую. Информация из уст экспертов очень востребована в это непростое время», — рассказывает Светлана Чуйкова, директор кадрового центра «Авантаж»
Надежда Мазуркевич, директор департаменты труда и занятости Тюменской области: «Условно вопросы, поступающие в эти дни можно разделить на три блока. Те, кто не понимают относится ли организация к тем, на которых распространяется Указ Президента, то есть законно ли его работодатель привлекает к работе, вторая категория вопросов — работник жалуется на работодателя о вынуждении писать заявление на отпуск без содержания, третья — это организации задают вопросы как правильно оформить удаленную работу, самоизоляцию, отпуск без сохранения. В департаментах работают телефоны горячей линии. С жалобами можно обращаться и по нашим телефонам департаментов и на горячую линию инспекции по труду».
Мечта каждого самоизолированного в эти дни поскорее вернуться к обычной жизни, но вот прежней она уже не будет точно. Эксперты прогнозируют заметные изменения на рынке труда.
«Мир изменился давно, но сейчас это вдруг увидели ВСЕ. Развитие он-лайн занятости, уход от территориальных границ -эти тенденция давно на рынке, просто сейчас благодаря карантину их заметили самые заядлые консерваторы. Карантин заставил всех работодателей старой закалки принять дистанционную работу как реальность, а не как капризы поколения Y. К сожалению, пока это доступно далеко не всем видам деятельности», комментирует ситуацию Светлана Чуйкова, директор кадрового агентства «Авантаж».
Изменения прогнозируются во всех сферах. И если, к примеру, многие преподаватели, тренеры, артисты, переводчики без серьёзных потрясений уйдут в интернет, малый и средний бизнес воспользуется мерами поддержки от государства, то как быть тем, для кого ни мер нет, ни онлайн не приемлем?
Татьяна Рыгина, социальный предприниматель, директор коррекционного центра «Институт уникальных детей», руководитель комитета по социальному предпринимательству «Деловой России» отмечает, что ни одна из вновь предложенных мер ее не касается, аренда помещения коммерческая и арендодатель хоть и согласен снизить плату (, а это 60 тыс. рублей в месяц), но это не существенно. «Мы больше страдаем не от убытков, а от того, что наши дети не получают помощи, все навыки, которые мы нарабатываем, очень быстро нивелируются, занятия сейчас не проводятся, онлайн формат точно не для наших детей, — поясняет Татьяна Рыгина. — Эта ситуация нас социальных предпринимателей (их у в регионе не много, чуть более десятка) подстегнула к новым инициативам — будем выходить на власть с предложениями обеспечить всех социальных предпринимателей муниципальной арендой и второе разработать программы по льготным кредитам на приобретение и капитальный ремонт помещений.
Это будет очень действенная мера поддержки. Из существующих мер поддержки мы пользуемся активно программой стажировки выпускников НКО «Труд» и Департамента труда и занятости. В этот период эта программа будет особенно востребована. Остановить деятельность мы не можем, есть большая надежда на получение грантовой помощи».
На грантовую помощь рассчитывает и сфера туризма. «Сейчас мы перешли на удаленный режим работы, сотрудникам есть чем заниматься: консультируем, оформляем возвраты, усиливаем маркетинг, готовимся к лету, — рассказала Любовь Матиевская, Президент, Тюменского областного союза туриндустрии.- Но надо понимать — это все на энтузиазме, запасов у сферы туризма нет на такие непредвиденные ситуации. Мне как работодателю важно сохранить штат и бизнес в целом, очень существенную правовую помощь оказывает чат поддержки работодателей, у нас нет информационного вакуума. Считаю, что наша сфера измениться, больше проявиться тренд „виртуальный туризм“ именно в этом направлении будет двигаться и „Рыжий слон“. Есть намерение получить на эти цели грант, без государственной поддержки нам сейчас не встать на ноги».
Ни перейти в онлайн, ни получить грант не может ООО «Дружба народов», так как деятельность организации практически напрямую зависит от потока мигрантов в регион. Меры, принятые против распространения коронавируса, сократили численность потенциальных клиентов, при чем в самый оживлённый сезон — именно весной к нам прибывает основной поток трудовых мигрантов из стран бывшего СССР.
«Это, естественно, приводит к снижению прибыли и дефициту средств на выплату заработной платы и аренды, у нас по городу три офиса. Налоговые отсрочки нас не спасут, потому как найти через три месяца сумму в три раза больше, навряд ли удастся... рынок наших услуг это время будет только восстанавливаться. Будем вести переговоры по снижению арендной платы, остальное зависит от того насколько продлится карантин», - рассказывает Ирина Сергеева генеральный директор компании.