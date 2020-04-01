«Единая Россия» поддержит малый и средний бизнес

Posted 1 апреля 2020, 14:47
Published 1 апреля 2020, 14:47
Modified 21 октября 2022, 07:36
Updated 21 октября 2022, 07:36
Сайт партии «Единая Россия» сообщает, что представители нижней палаты парламента приняли законопроект о реализации медикаментов через Интернет. Во вторник, 31 марта, депутаты Государственной думы поддержали «антивирусный пакет» законов, необходимых для проведения мероприятий, способствующих снижению распространения коронавирусной инфекции. Часть мер направлена на поддержку людей и смягчение последствий пандемии для экономики РФ.
Все эти меры выработаны по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Он добавил, что список законов, принятых Госдумой при поддержке «Единой России», смягчит негативные последствия эпидемии коронавируса CoViD-19 для государства. Для граждан это тоже очень важно. В сложившейся непростой ситуации необходимо оказывать поддержку людям. Россияне должны получать все причитающиеся им выплаты и пособия. Здоровье и социальное благополучие людей должны быть защищены. Также надо принять меры по поддержке бюджетов областей, округов, краев и республик. Именно от этого во многом зависит качество жизни населения в провинции. Власти обещали поддержать малый и средний бизнес. В этом секторе заняты миллионы россиян.
Фракция «Единой России» единогласно поддержала принятие закона, обеспечивающего выплату больничного размером не менее МРОТ. Ежемесячные выплаты на детей будут продлеваться автоматически до первого октября этого года, информирует «Курс дела».
Депутаты уже приняли ряд мер по поддержке мелких и средних предпринимателей, дающих работу миллионам своих сограждан. До 15% (в два раза) сокращаются страховые взносы в социальные фонды с зарплаты персонала малого и среднего бизнеса. Эта норма в 2020 году будет действовать как временная, а в 2021-м уже как постоянная.
Еще одна принятая поправка предлагает наделить федеральных министров новыми полномочиями в налоговой сфере. Речь идет о том, чтобы разрешить правительству давать отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в нынешнем году.
Так, 26 марта Путин подписал закон о заморозке цен на медицинские препараты в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе распространения опасной инфекции. Соответствующий документ внесла «Единая Россия». Предложение партийного проекта «Единая страна - доступная среда», касающееся дистанционного проведения медико-социальной экспертизы в связи с пандемией китайской коронавирусной инфекции, нашло поддержку у руководства Министерства труда России.
По словам члена Комитета Государственной думы по образованию и науке, координатора партийного проекта «Новая школа», исполняющей полномочия секретаря Чувашского регионального отделения партии власти Алены Аршиновой, «антивирусный» пакет законов сделает несознательных родителей более дисциплинированными.
Депутаты Госдумы РФ приняли пакет антивирусных законов после телеобращения к россиянам президента Владимира Путина. Нововведения позволят органам власти эффективно противостоять распространению CoViD-19. После реализации прописанных в них мер несознательные граждане станут более дисциплинированными. Речь в первую очередь идет о лицах, не соблюдающих предписания чиновников. Этим они подвергают опасности себя и членов своей семьи, включая детей. Запреты и ограничения повысят защищенность населения всей России, уверена депутат.
Член Комитета Госдумы по образованию и науке, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова подчеркнула, что принятый «антивирусный» пакет законов предусматривает также усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения CoViD-19. Защищенность россиян вырастет, ведь они будут более дисциплинированными и сознательными. Все это сейчас актуально как никогда. Особенно для некоторых несознательных граждан, отказывающихся соблюдать запреты и ограничения правительства. Этим они подвергают опасности и себя, и других людей, в число которых входят члены их семьи, соседи или те, кто по долгу службы все еще работает. Аршинова заявила, что для нее, как координатора партпроекта «Новая школа», крайне важно в этот трудный период защитить подростков, родителей и учителей.
Сегодня школьники учатся удаленно. Их безопасностью занимаются родители. Последние обязаны объяснить потомству важность соблюдения предписаний чиновников. Выходить из дома без острой необходимости нельзя, резюмировала Аршинова.
Многие россияне выполняют предписания правительства. Однако встречаются и те, кто их нарушает. Так, некоторые родители не принимают нужных мер в отношении своих детей и даже демонстрируют им пример девиантного поведения. Несознательные россияне игнорируют требования и рекомендации властей, подытожила член «Единой России».
Накануне депутаты Государственной думы в трех чтениях поддержали «антивирусный» пакет законов. В документ вошли поправки, ужесточающие наказание за нарушение правил карантина и публикацию новостей, которые Кремль признает фейковыми. Также там упоминается о наделении Правительства России правом вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности в стране либо в отдельных ее частях.