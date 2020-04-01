«Единая Россия» поддержит малый и средний бизнес

Член Комитета Госдумы по образованию и науке, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» Алена Аршинова подчеркнула, что принятый «антивирусный» пакет законов предусматривает также усиление ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения CoViD-19. Защищенность россиян вырастет, ведь они будут более дисциплинированными и сознательными. Все это сейчас актуально как никогда. Особенно для некоторых несознательных граждан, отказывающихся соблюдать запреты и ограничения правительства. Этим они подвергают опасности и себя, и других людей, в число которых входят члены их семьи, соседи или те, кто по долгу службы все еще работает. Аршинова заявила, что для нее, как координатора партпроекта «Новая школа», крайне важно в этот трудный период защитить подростков, родителей и учителей.