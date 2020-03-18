УСТЭК проведет глобальную реконструкцию подкачивающей насосной станции № 5

Posted 18 марта 2020, 12:04
Published 18 марта 2020, 12:04
Modified 30 ноября, 16:56
Updated 30 ноября, 16:56
Работы подразумевают замену всего оборудования и строительство нового здания. Благодаря реконструкции, повысится производительность в два раза — с 5 тысяч кубических метров до 10 кубических метров в сутки.
Сама станция будет полностью автоматической, без персонала. Данные оборудования станции будут выводиться дистанционно в диспетчерскую.
Отдельно отметим, что работа насосной станции никак не влияет на экологию.
Полностью интервью можете прочитать здесь.