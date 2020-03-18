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Posted 18 марта 2020, 12:04

Published 18 марта 2020, 12:04

Modified 30 ноября, 16:56

Updated 30 ноября, 16:56

УСТЭК проведет глобальную реконструкцию подкачивающей насосной станции № 5

18 марта 2020, 12:04
Сюжет
Эксклюзив
В Тюмени с 15 мая по 15 сентября пройдет реконструкция подкачивающей насосной станции № 5. Об этом в интервью «Нашему городу» рассказал технический директор АО «УСТЭК» Павел Божуков.

Работы подразумевают замену всего оборудования и строительство нового здания. Благодаря реконструкции, повысится производительность в два раза — с 5 тысяч кубических метров до 10 кубических метров в сутки.

Сама станция будет полностью автоматической, без персонала. Данные оборудования станции будут выводиться дистанционно в диспетчерскую.

Отдельно отметим, что работа насосной станции никак не влияет на экологию.

Полностью интервью можете прочитать здесь.

#Общество#Тюмень#Эксклюзив#Новости#Тюменская область#УСТЭК
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