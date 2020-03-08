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Posted 8 марта 2020, 07:33

Published 8 марта 2020, 07:33

Modified 20 октября 2022, 03:55

Updated 20 октября 2022, 03:55

Тюменка Алена Водонаева вошла в ТОП рейтинга женщин с политическими перспективами

8 марта 2020, 07:33
Сюжет
Женщины
В настоящее время Россия находится на 122 месте по вовлеченности женщин в политику. Журналисты Новых известий полагают, что «медийный вес дам» в стране постепенно растёт.

Накануне 8 марта издание провело опрос по перспективным женщинам, которые в будущем могут оказать влияние на российскую действительность. Первое место в рейтинге получила юрист ФБК Навального – Любовь Соболь (24%). Восьмое место досталось тюменке Алёне Водонаевой (4%).

Итоговый рейтинг из 10 перспективных дам был составлен на основе голосования в группах ВК и Telegram в нескольких регионах РФ. В нём приняли участие 4700 человек.

Следует отметить, что в ТОП попали Анастасия Ивлеева и Тина Канделаки. В основном это связанно с их медийной активностью и развлекательными проектами в сети.

«Все это – неплохой ресурс для политического старта (а для кого-то – рестарта), они имеют все шансы из «околополитики» пробиться в настоящую большую политику», - отмечает издание.

#Политика#Новости#Рейтинги#Женщины#8 Марта
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